Il problema dei vetri dell’auto appannati è un inconveniente abbastanza diffuso tra gli automobilisti, soprattutto durante questo periodo freddo e caratterizzato da abbondanti piogge. Quando la temperatura esterna è molto più bassa di quella all’interno del veicolo, si crea uno strato di condensa sul parabrezza e sui restanti vetri. Ciò accade a causa del vapore acqueo presente nell’aria, che si addensa sulle superfici rendendole appunto opache.

A volte può capitare che questo fenomeno limiti considerevolmente la visibilità anche durante la guida, rischiando di mettere in pericolo conducente ed eventuali passeggeri. Per questo motivo è importante trovare dei rimedi per gestire quest’inconveniente. Contro i vetri dell’auto appannati, per assorbire l’umidità e vederci chiaro ecco 3 trucchetti semplici ed economici che finalmente risolveranno il problema. Si tratta di materiali di facile reperibilità e per nulla costosi, che per le loro particolari caratteristiche o proprietà specifiche costituiscono un ottimo espediente per eliminare la condensa.

Molti automobilisti per risolvere il problema azionano al massimo il sistema di ventilazione dell’auto, facendo fuoriuscire aria calda e surriscaldando eccessivamente il veicolo. Altri invece, al contrario, aprono il finestrino nonostante il freddo all’esterno, raffreddando inevitabilmente l’abitacolo.

Esistono invece delle sostanze che sono dei veri e propri deumidificatori naturali, ottimi da utilizzare soprattutto in spazi ristretti come l’automobile. Ma vediamo di cosa si tratta.

Carbone vegetale o carbone attivo: è un materiale con una struttura molto porosa ed ha un’enorme capacità di assorbimento. Per questo motivo è ottimo per risolvere i problemi di umidità nei diversi ambienti. Inoltre è in grado di eliminare i cattivi odori e riduce la formazione di batteri ed allergeni.

Gomma arabica: è una gomma naturale ricavata dal tronco e dai rami di alcune specie del genere Acacia. Oltre a ridurre notevolmente il tasso di umidità, ha un piacevolissimo profumo capace di coprire qualsiasi odore sgradevole.

Gesso: i gessetti da lavagna sono un rimedio molto semplice per assorbire l’umidità ed evitare dunque la condensa sui vetri.

Per ogni rimedio è sufficiente distribuire il materiale qua e là all’interno del veicolo, soprattutto sul parabrezza, inserendoli all’interno di un sacchetto in tessuto. L’importante è avere l’accortezza di sostituirli di tanto in tanto.

Ulteriori consigli

Altri suggerimenti di cui tener conto sono quello di coprire il parabrezza durante il periodo più freddo e quello di evitare, quanto possibile, di bagnare la tappezzeria o i tappetini. Durante le giornate di pioggia, infatti, la giacca o le scarpe potrebbero inzupparsi d’acqua: stendere dei cartoni nel bagagliaio su cui poggiare la giacca inumidita e mettere dei fogli di giornale o dei pezzi di cartone sui tappetini potrebbero essere una buona soluzione per evitare di aumentare il tasso di umidità nell’auto.