Contratti a tempo pieno e indeterminato in una meravigliosa città italiana piena di opportunità

Sappiamo bene quanto la regione Lombardia abbia da offrire. E non parliamo solo in termini lavorativi. Certo, quando si pensa alla propria carriera professionale, la Lombardia è sicuramente un’ottima opzione da valutare. Ma, ultimamente, ruoli importanti si stanno aprendo da Nord a Sud in Italia. Comunque, questa regione molto conosciuta per il lavoro può offrirci anche fiere ed eventi culturali davvero affascinanti che sicuramente ci faranno innamorare. E se vogliamo provare a viverci e siamo in cerca di un’occupazione, c’è un concorso in atto in questo momento che potrebbe proprio fare al caso nostro. Scopriamo di cosa si tratta.

Concorso Ospedale Moriggia Pelascini 2022, ecco chi potrà partecipare e per quale ruolo nello specifico

La Lombardia apre la strada a nuove opportunità lavorative nella provincia di Como. Più nello specifico ci troviamo a Gravedona, dove si aprono 20 nuovi ruoli per coloro che stanno cercando lavoro. L’Ospedale Moriggia Pelascini, infatti, ha bisogno di personale e ha indetto un concorso con scadenza prevista per il 18 dicembre 2022. Tutti e 20 i contratti che sono messi a disposizione dall’ospedale in questione sono a tempo pieno e, in particolar modo, a tempo indeterminato. Dunque, si tratta certamente di un’opportunità da non sottovalutare.

Ecco quali sono i requisiti richiesti per lavorare all’Ospedale Moriggia Pelascini e per candidarsi

I 20 posti a disposizione sono riservati agli infermieri. Costoro dovranno occuparsi di educazione sanitaria, riabilitazione dei pazienti e tutela degli ultimi. Per partecipare bisognerà presentare una Laurea in Infermieristica della classe professioni sanitarie. In alternativa, si potrà anche presentare un diploma universitario di infermiere o equivalente. Inoltre, bisognerà essere iscritti all’Albo. Il concorso, dunque, aprirà le porte ai candidati che rispetteranno i requisiti appena indicati.

Contratti a tempo pieno e indeterminato in una graziosa cittadina nella bellissima Lombardia

Per i candidati ci saranno delle prove da sostenere per poter ottenere il contratto. Coloro che vorranno entrare dovranno sostenere una prova scritta. Quest’ultima riguarderà assistenza infermieristica curativa, riabilitativa, palliativa, preventiva ecc. Inoltre si terrà un test pratico, con tecniche specifiche del ruolo. E ci sarà anche una prova orale sugli stessi argomenti. Infine, ci sarà anche la valutazione dei titoli presentati da ogni candidato. Per inviare la propria candidatura bisognerà consultare la pagina ufficiale dell’ospedale e da lì si dovranno seguire tutte le indicazioni. La scadenza, come dicevamo, è fissata al 18 dicembre 2022 per i 20 contratti a tempo pieno e indeterminato in questa deliziosa città che potrebbe accoglierci benissimo e farci sentire proprio come a casa.