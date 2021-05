Da un po’ di tempo le criptovalute sono sulla bocca di tutti. Spesso abbiamo un amico che ci racconta dei suoi guadagni, o delle sue perdite, con gli investimenti o gli azzardi con le criptovalute. Stare dietro a tutti i nuovi strumenti finanziari e alle nuove monete in circolazione è sicuramente difficile.

Inoltre, conviene spesso non investire tutti i nostri risparmi in attività finanziarie di cui abbiamo poche informazioni. Ci sono delle persone che studiano da anni la finanza e quindi sarebbe meglio considerare il loro parere prima di acquistare un titolo. Spesso per investire bisogna aver risparmiato, e Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato in questo articolo un prezioso consiglio al Lettore. Ora, conosciamo meglio il Dogecoin e che cos’è la criptovaluta che stanno comprando tutti.

Criptovalute

Per criptovalute si intende una nuova forma di moneta. La parola deriva dall’unione di una parola inglese e una italiana. Naturalmente valuta vuol dire moneta, e cripto vuol dire digitale. Questa realtà virtuale e finanziaria si basa su una tecnologia che viene definita “p2p”.

In pratica si tratta di reti di computer che lavorano insieme su programmi che giocano la funzione di portamonete. La grande caratteristica che le rende diverse dalle valute tradizionali è naturalmente l’assenza di un’Autorità centrale. In finanza, si tratta naturalmente della Banca Centrale, che in genere monitora la quantità di moneta in circolazione e il tasso di interesse. Tutte le transazioni delle criptovalute seguono le regole di una tecnologia generalizzata, che normalmente si tratta di una blockchain.

Conosciamo meglio il Dogecoin e che cos’è la criptovaluta che stanno comprando tutti

Il Dogecoin è una criptovaluta che la leggenda dice sia nata quasi per scherzo. La volontà di chi l’ha inventata era quasi ludica. Il Dogecoin nasce nel lontano 2013 e nasce proprio da un meme. Una di quelle immagini che circolano spesso su WhatsApp, che fanno ironia sull’attualità e sulla società.

Il suo simbolo è proprio quello di un cane shiba inu. Da questo “scherzo”, abbiamo ora una delle criptovalute più comprate in Italia e nel Mondo.