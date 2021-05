I nostri capi bianchi nel tempo tendono a ingiallirsi. Soprattutto se lavati in lavatrice, anche nel breve periodo perdono lo splendore del bianco candido anche se li abbiamo usati poco. Ci sono diversi metodi per agire sul bianco e riportare i capi alla loro tonalità originaria.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a fornire diversi suggerimenti e consigli utili. Ne abbiamo scovato un altro. Ed ecco un metodo straordinario più due suggerimenti efficacissimi per recuperare il bianco della nostra maglietta per un effetto che più bianco non si può.

Cosa fare

Prendiamo un pentolone. Lo riempiamo d’acqua e poniamo delle fettine di limone. Useremo uno o due frutti al massimo.

Portiamo l’acqua ad ebollizione e spegniamo i fuochi appena raggiunta la temperatura di 100° C.

Lasciamo stemperare giusto qualche minuto e immergiamo i nostri capi all’interno di questa soluzione a base di limone. Lasciamo agire per un po’. Dopo proseguiamo con un normale lavaggio.

Se ci sono macchie ostinate

Il metodo dell’ammollo è risolutivo per ritrovare il bianco naturale del nostro capo. Proponiamo anche dei suggerimenti utili in caso di macchie circoscritte.

Se sulla nostra t-shirt bianca c’è un alone o una macchia che proprio non vuole andar via possiamo rimediare. Sempre con il limone. Ecco un metodo straordinario più due suggerimenti efficacissimi per recuperare il bianco della nostra maglietta per un effetto che più bianco non si può.

Andiamo a picchiettare un po’ di succo di limone sulla parte interessata. Sfreghiamo delicatamente con uno spazzolino da denti (che ovviamente poi non useremo per l’igiene orale). Lasciamo in posa il succo puro di limone per qualche minuto e poi procediamo con il lavaggio.

Un pizzico di sale

Il secondo suggerimento prende in considerazione il sale. Basta strofinarne un po’ sulla macchia.

Il sale assorbe la macchia quando questa ancora non si è solidificata. Quindi è decisiva la tempistica.

Se mettiamo il sale appena si forma la macchia, il risultato è sicuro. Con il rimedio dell’ammollo e i due consigli per le macchie circoscritte riusciamo a recuperare il bianco splendente dei nostri capi.