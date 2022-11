Conflitti e incomprensioni in amore accompagneranno 1 segno zodiacale cinese fino al termine dell’anno lunare

Secondo il nostro calendario mancano ormai poco meno di due mesi alla fine dell’anno. Per quello cinese invece il 2022 e cioè l’anno della Tigre d’Acqua si concluderà il giorno 22 gennaio. Fino a quel giorno un segno zodiacale in particolare vivrà conflitti e incomprensioni in amore e in famiglia. Ci riferiamo al Serpente. Sono di questo segno tutti coloro che sono nati negli anni lunari 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

L’astrologia cinese si basa infatti sull’anno e non sul mese per determinare il segno zodiacale di appartenenza. Questa è una delle principali differenze rispetto all’oroscopo occidentale.

Conflitti e incomprensioni in amore, in famiglia e con gli amici per questo segno zodiacale cinese

Questo brutto periodo ha avuto inizio già dal mese di settembre. A partire da quel momento i Serpente potrebbero aver visto i primi segni di deterioramento nei rapporti con il prossimo. In ambito amoroso, anche le coppie più stabili hanno iniziato a vivere gravi incomprensioni. Queste potrebbero già portarle alla rottura nei mesi successivi.

Il mese di novembre non porterà novità positive

Purtroppo anche novembre sarà piuttosto turbolento in ambito relazionale. I Serpente devono prepararsi a frequenti discussioni con amici e famiglia oppure con il proprio compagno.

La causa di ciò è l’indole orgogliosa tipica di questo segno zodiacale. Tende infatti ad essere molto riservato in merito ai propri problemi e a risultare pertanto incomprensibile agli occhi altrui. Ciò infastidisce le persone che gli stanno accanto, che si sentono escluse dal suo mondo.

È inoltre un segno eccessivamente schietto. Pertanto potrebbe capitargli di offendere involontariamente le altre persone, specialmente quando queste esprimono un punto di vista che il Serpente ritiene sbagliato se non proprio sciocco.

Ecco cosa deve fare il Serpente per risolvere questi problemi

Questo segno dovrà imparare ad aprirsi al prossimo e ad accogliere punti di vista differenti. È importante che metta da parte l’orgoglio e cercare di essere più empatico. In questo modo riuscirà a trovare le parole giuste per dialogare con il prossimo senza offenderlo.

Non deve lasciare che i propri problemi personali interferiscano nelle relazioni con famiglia, amici e compagno. Serve che impari a parlargliene, ma senza sfogare su di loro le proprie frustrazioni. Solo in questo modo riuscirà a ripristinare le sue relazioni con loro e ad evitare di allontanare altre persone. Infine, deve impedire che i suoi ambiziosi obiettivi lo rendano cieco alle sofferenze e alle esigenze delle persone che lo circondano.

Così, potrà concludere l’anno lunare 2022 in tranquillità e prepararsi all’arrivo di quello nuovo.