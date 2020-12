Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Secondo l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, dall’inizio del Covid il deposito sui conti correnti degli italiani è incrementato di 20 miliardi. Il motivo è semplice, non potendo spendere, le famiglie hanno accumulato risorse impensabili. Partendo da questa constatazione, ecco il semplice trucco per risparmiare velocemente e accumulare facilmente oltre 1.000 euro l’anno.

Come gli italiani hanno accumulato 20 miliardi in 6 mesi

Gli italiani hanno sui conti correnti circa 1.700 miliardi. La somma è da capogiro, vicina al Prodotto Interno Lordo dell’Italia per quest’anno. Ma quello che fa impressione non è l’ammontare totale, ma l’incremento degli ultimi mesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Non hanno rinunciato alle cose essenziali, ma non hanno potuto comprare il superfluo. Questo dovrebbe fare pensare come con una accurata attenzione alla spesa, sia possibile accumulare una bella cifra alla fine dell’anno.

Alla luce della esperienza vissuta in questi mesi, vi riveliamo il trucco per arrivare a risparmiare oltre 1.000 euro all’anno. Che se investiti in modo oculato, possono diventare in 10 anni una bella cifra.

Per ritrovarsi 1.000 euro all’anno in tasca in più, basta rinunciare a spese superflue per 85 euro al mese. Ovvero 20 euro la settimana. La prima cosa da indentificare sono le spese più rilevanti, quelle che incidono maggiormente sul budget mensile. Tra queste occorre individuare quelle superflue a cui è possibile rinunciare in parte o totalmente.

Con questo semplice trucco si risparmia velocemente e si accumulano facilmente oltre 1.000 euro l’anno

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che sul budget pesino maggiormente sigarette e cene. Si deve rinunciare a fumare e ad andare a cena fuori? Non è necessario (anche se smettere di fumare sarebbe una scelta salutare sempre da consigliare).

E’ possibile ridurre progressivamente il consumo di sigarette. Immaginiamo di fumare un pacchetto ogni due giorni, ovvero 15 pacchetti al mese. Si può ridurre il consumo e passare a 10 pacchetti al mese (sono poche sigarette in meno al giorno). Ma a 5 euro a pacchetto fanno 25 euro risparmiati in 1 mese .

Se andiamo a cena fuori 4 volte la settimana, si possono usare le app che indicano i ristoranti che offrono sconti fino al 50%. Oppure possiamo rinunciare a una uscita al mese e organizzare una cena in casa (che potrebbe anche essere più divertente). Queste scelte possono da sole fare risparmiare 50 euro a persona.

In conclusione

Sono solo due esempi che ben illustrano la strategia per risparmiare. Ovvero, individuare le spese superflue e ridurre progressivamente quelle più rilevanti. Con questo semplice trucco si risparmia velocemente e si accumulano facilmente oltre 1.000 euro l’anno. Ma volendo anche molto di più.

Approfondimento

Un sistema incredibilmente semplice e che funziona per tagliare le spese superflue e risparmiare