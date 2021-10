Avere un letto fresco e profumato è indispensabile per goderci una nottata di meritato riposo. A volte però, cambiare frequentemente lenzuola e coperte non è abbastanza. Anche il materasso ha bisogno di una rinfrescata.

In commercio si trovano degli strumenti appositi che possiamo utilizzare per pulire il materasso. Se però non vogliamo investire in un oggetto che usiamo tutto sommato di rado, possiamo anche rivolgerci al fai da te.

Esiste infatti un semplice trucco che richiede pochissimo tempo per far tornare il nostro materasso fresco e profumato come quando lo abbiamo portato a casa dal negozio. Vediamo in che cosa consiste.

Con questo semplice trucchetto avremo un materasso profumatissimo per sogni da favola

Per eliminare ogni odore dal nostro materasso e dargli un profumo da favola bastano soltanto due ingredienti che abbiamo sempre in casa. Si tratta del bicarbonato di sodio e di un olio essenziale. Soltanto con bicarbonato e un olio essenziale possiamo profumare il nostro materasso per regalarci notti fresche e profumate. Con questo semplice trucchetto avremo un materasso profumatissimo per sogni da favola. Vediamo come procedere.

Bastano bicarbonato e olio essenziale

Per prima cosa prendiamo una ciotola capiente in cui verseremo circa 500 gr di bicarbonato e dieci gocce del nostro olio essenziale preferito. Scegliamo un profumo fresco e rilassante, come ad esempio agrumi, pino o menta.

Mischiamo accuratamente il bicarbonato e l’olio essenziale.

Ora possiamo procedere per profumare il nostro materasso. Togliamo dal letto lenzuola e coprimaterasso. Distribuiamo uniformemente il bicarbonato in cui abbiamo messo l’olio essenziale sulla superficie del materasso. Possiamo spargerlo con le mani, oppure aiutarci con un setaccio. Lasciamolo ora riposare per almeno mezzora.

Rimuoviamo il composto con l’aspirapolvere

Il bicarbonato di sodio assorbirà tutti i cattivi odori. L’olio essenziale renderà il nostro materasso profumatissimo e fragrante. È consigliabile lasciar riposare il composto sul materasso per almeno mezz’ora, ma può anche stare diverse ore.

Una volta trascorso il tempo desiderato, rimuovere il bicarbonato dal materasso è semplicissimo. Basta usare l’aspirapolvere. Se possibile rimuoviamo la spazzola dell’aspirapolvere e utilizziamo direttamente il tubo per velocizzare l’operazione.

Se non abbiamo l’aspirapolvere, niente paura. Togliamo il più grosso con una scopa pulita, o anche con le mani. Poi posizioniamo il materasso in verticale e usiamo un battipanni. Basterà un po’ di olio di gomito per eliminare qualunque residuo di bicarbonato.

Ora mettiamo delle lenzuola pulite e potremo goderci una notte di sonno in un letto profumatissimo.

Se oltre a profumare il materasso vogliamo anche igienizzarlo, ecco come fare. Cambiamo le lenzuola ma non pensiamo mai al materasso, ecco come igienizzare il materasso in pochi minuti.