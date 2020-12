Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno che dormire in un ambiente pulito è importante. Federe e lenzuola vanno cambiate regolarmente, soprattutto se soffriamo di allergie alla polvere, al polline o agli acari, che purtroppo sono onnipresenti nelle nostre case.

Ma quando cambiamo le lenzuola, spesso ci dimentichiamo della parte più importante del nostro letto: il materasso. Anche il materasso può essere un covo di polvere e di acari, e avrebbe bisogno di una pulizia periodica approfondita. Questo vale soprattutto se condividiamo il letto con un animale domestico.

Cambiamo le lenzuola ma non pensiamo mai al materasso, ecco come igienizzare il materasso in pochi minuti.

Prima rimuoviamo le macchie superficiali

Possiamo igienizzare il nostro materasso in due passaggi. Il primo è quello di rimuovere le macchie dalla superficie. Per fare questo, muniamoci di uno spruzzino con un detergente. Il detergente andrà molto diluito perché la maggior parte dei materassi mal sopporta i prodotti aggressivi. Basteranno poche gocce di detergente per i piatti in uno spruzzino d’acqua. Spruzziamo il composto su uno straccio e sfreghiamolo sulle macchie del materasso.

Poi lasciamo asciugare. Ora siamo pronti per passare alla seconda fase, quella più importante.

Per una pulizia approfondita del nostro materasso, il nostro più grande alleato è il bicarbonato, utilissimo non solo contro lo sporco, ma anche grazie alla sua capacità di neutralizzare gli odori.

Distribuiamo su tutta la superficie del materasso una buona quantità di bicarbonato. Se lo desideriamo, possiamo aggiungere poche gocce del nostro olio essenziale preferito.

Lasciamo agire il bicarbonato per almeno mezz’ora. Poi rimuoviamolo accuratamente con l’aspirapolvere.

Non dimentichiamoci di trattare allo stesso modo anche l’altro lato del letto.

Se la giornata è soleggiata, possiamo esporre il nostro materasso all’aria e al sole per qualche ora, per completare ancora di più la nostra pulizia approfondita.

Il materasso tornerà pulito e profumato come quando lo abbiamo acquistato.

