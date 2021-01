Con questi trucchi le batterie del telecomando funzionano anche se sono scariche

Siamo davanti la TV e ci imbattiamo in un programma estremamente noioso che proprio non sopportiamo. L’istinto in queste situazioni è di cambiare immediatamente canale. Niente di più facile. Tuttavia, può capitare che dopo tanto tempo le pile del telecomando abbiano ormai fatto il proprio lavoro.

È arrivato il momento di sostituirle, ma apriamo il cassettino del mobile TV e facciamo l’amara scoperta: non abbiamo le batterie di ricambio. Nessun problema, non scaldiamoci per niente. Con questi trucchi, vediamo come le batterie del telecomando funzionano anche se sono scariche.

Invertire le batterie

Questo non è certamente il terzo segreto di Fatima. Se invertiamo le batterie, il telecomando tornerà magicamente a funzionare. Tuttavia, in questo caso siamo di fronte a una soluzione tampone. il nostro scettro televisivo potrà assisterci per un po’, ma non troppo a lungo.

Nel giro di poche ore ci ritroveremo a pigiare nuovamente i tasti a vuoto. Quindi questo rimedio può rivelarsi efficace solamente per una sera. L’indomani dovremo acquistare un paio di batterie nuove.

Usare la carta stagnola

Questo è un piccolo grande trucco casalingo davvero geniale. Ma soprattutto è a costo zero e alla portata di tutti. Tutto ciò che si deve fare, è prendere un pezzetto di carta stagnola e applicarlo sulle batterie scariche. È sufficiente un piccolo lembo da ripiegare su sé stesso per due o tre volte.

Dopodiché mettiamo il pezzo di carta di alluminio sul polo positivo della batteria. È il polo opposto a quello che si posiziona in corrispondenza della molla. la stagnola funzionerà da conduttore elettrico, donando nuova energia alle pile scariche.

Mettendo in pratica questo trucchetto non ci sarà bisogno di recarsi in fretta a comprare le batterie nuove.

Usare una vite al posto della batteria

Se solamente una delle due batterie è scarica e non ne abbiamo una di ricambio, possiamo usare una vite. Dotiamoci di una vite di una lunghezza simile a una batteria stilo o mini stilo. La cosa importante è che i due estremi della vite facciano contatto con le due parti del vano batterie.

La vite funzionerà perfettamente come se fosse una batteria nuova. Provare non costa nulla.

Con questi trucchi, dunque, le batterie del telecomando funzionano anche se sono scariche.

Approfondimento

Qui vediamo dei suggerimenti preziosi per far durare a lungo la batteria dello smartphone.