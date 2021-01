Gli ultimi anni non sono stati molto positivi, per quel che riguarda l’andamento borsistico, ma una svolta rialzista potrebbe essere vicina per Kolinpharma un titolo azionario sottovalutato di oltre il 40%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 43%. Se, invece, si confronta il fair value di Kolinpharma con le attuali quotazioni, la sottovalutazione sale al 60%.

Purtroppo un’analisi basata sui multipli di mercato non restituisce un titolo sottovalutato, ma piuttosto in linea con le attuali quotazioni o leggermente sopravvalutato.

Da questo punto di vista, quindi, non ci sono forti indicazioni di acquisto o vendita.

Tra i principali punti di forza ricordiamo che secondo le stime di vendita degli analisti intervistati da Standard & Poor’s, la società è tra le migliori per quanto riguarda la crescita. Inoltre si trova in una situazione finanziaria solida considerando la sua posizione di liquidità netta e di margine. In altre parola la posizione finanziaria del titolo è molto buona.

Una svolta rialzista potrebbe essere vicina per Kolinpharma un titolo azionario sottovalutato di oltre il 40%? Il parere dell’analisi grafica

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a 8,14 euro in rialzo dell’1,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma da mesi si trova compressa all’interno dell’intervallo 7,66-8,86 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

A conclusione della settimana in corso, però, potremmo avere un importante, nuovo, elemento che potrebbe influenzare l’andamento delle quotazioni per le prossime settimane. Si sta formando, infatti, un segnale rialzista dello Swing Indicator che potrebbe far scattare al rialzo le quotazioni. Qualora, poi, il segnale dovesse essere accompagnato dalla rottura della resistenza in area 8,86 euro Kolinpharma potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. In questo caso, nello scenario più ottimistico il titolo potrebbe raddoppiare il suo valore.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe arrivare a perdere il 40% circa nel caso in cui si dovesse assistere a una chiusura settimanale inferiore a 7,66 euro.

Time frame mensile

Sul mensile valgono considerazioni simili a quelle già discusse sul time frame settimanale.

Approfondimento

Inizia il ribasso atteso sui mercati azionari? Quali sono i livelli che saranno decisivi?