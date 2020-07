Nel difficile momento economico che stiamo vivendo, è spesso necessario cercare nuove strade per trovare soddisfazioni economiche. Nuovi progetti in cui investire possono essere un’opportunità di guadagno e, nello stesso tempo, di risparmio.

Quindi, se cerchiamo un’idea su come guadagnare e risparmiare sulle tasse scegliendo investimenti innovativi, pensiamo alle Start-Up!

Start-up: dall’idea all’impresa

Pochi ingredienti sono necessari per dare vita ad una Start-up. Un’idea innovativa, un piccolo gruppo di fondatori entusiasti, tanto lavoro e fortuna quanto basta.

Ma il capitale dov’è?

Sono proprio i soldi che sostengono lo sviluppo delle idee e che aiutano le giovani imprese ad inserirsi con successo sul mercato. La loro scarsità è la prima causa di fallimento delle Start-Up.

In Italia le imprese con meno di 5 anni di attività e che rispettano alcuni requisiti possono iscriversi ad un apposito registro per ottenere sia incentivi sia visibilità agli occhi dei potenziali investitori.

Risparmiare sulle tasse scegliendo investimenti innovativi: il Crowdfunding

E’ vero, all’inizio i fondatori delle Start-up sono anche finanziatori della propria impresa. Spesso con i pochi danari raccolti tra amici e parenti, magari investendo i risparmi di una vita o la liquidazione del precedente lavoro.

Ma quando una Start-Up inizia a farsi conoscere ha bisogno di maggiori capitali per prosperare .Ai fondatori dovranno quindi aggiungersi degli investitori esterni. In alcuni casi i nuovi soci saranno professionisti dell’investimento come Business Angel e fondi di Venture Capital, ma altre volte possono essere anche privati cittadini.

I portali on line sono il punto di contatto tra i progetti delle Start-Up e i risparmiatori che desiderano investire una quota di capitale in queste piccole aziende, Un investimento potenzialmente remunerativo, socialmente molto utile ma anche certamente a forte rischio. Ma si sa, “chi non risica non rosica”.

E quindi: come risparmiare sulle tasse scegliendo investimenti innovativi?

Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato in prima linea per incentivare le imprese innovative nel nostro paese, qui un approfondimento sulle più recenti iniziative. Il Decreto del 7 Maggio 2019 ha ulteriormente rafforzato il fondo che consente di ottenere un bonus fiscale pari al 30% dei propri investimenti in Start-Up . Questo significa che chiunque di noi può decidere di investire nell’innovazione vedendosi restituire nella prima dichiarazione dei redditi il 30% dell’investimento. Sicuramente una grande opportunità per tutti: investitori, imprenditori e per l’economia del nostro paese!