Per ricevere aiuti economici dal Governo è necessario possedere alcuni requisiti specifici che riguardano anzitutto la situazione reddituale. Ad alcune fasce di reddito spettano ammortizzatori finanziari, bonus e facilitazioni fiscali per ridurre il rischio di povertà. Bisogna pertanto capire con quale ISEE si ottengono assegni INPS di quasi 500 euro per figli a carico e quando presentare la domanda. Anche chi non ha figli minorenni da mantenere può accedere ad una serie di ammortizzatori e misure assistenziali se non ha mezzi economici sufficienti. In un precedente articolo la Redazione ha fornito indicazioni precise su “Quanto deve essere l’ISEE 2021 per ottenere assegni e agevolazioni fiscali?”.

Chi ha figli a cui provvedere può beneficiare di alcune detrazioni fiscali e ottenere rimborsi per alcune spese che ha dovuto sostenere. Ma accade spesso che i genitori abbiano anzitutto necessita e urgenza di avere somme di denaro per provvedere alle esigenze quotidiane.

Per chi versa in simili condizioni esiste la possibilità di ottenere aiuti economici con cadenza bimestrale e sconti in alcuni negozi. Nello specifico, si tratta di esercizi commerciali, come farmacie, che aderiscono all’iniziativa Carta acquisti 2021 e che espongono il marchio in vetrina. Di solito lo sconto non supera il 5%, ma si aggiunge all’importo che ogni due mesi riceve chi diventa titolare della Carta Acquisti. Conviene pertanto sapere a chi spettano e con quale ISEE si ottengono assegni INPS di quasi 500 euro per figli a carico.

Con quale ISEE si ottengono assegni INPS di quasi 500 per figli a carico?

Sul portale ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze si possono consultare gli aggiornamenti relativi ai valori ISEE che danno accesso al beneficio. I nuclei familiari in cui rientrano minori di 3 anni hanno diritto a ricevere l’accredito bimestrale di una somma di denaro pari a 80 euro. A partire dal 1° gennaio 2021 vigono nuovi limiti di reddito che risultano più alti per i cittadini di età superiore ai 70 anni. Chi invece ha figli minori di 3 anni può richiedere la Carta solo se il reddito ISEE risulta pari o inferiore a 7.001,37 euro. Inoltre deve risultare intestatario di non più di un’utenza domestica e di più di un veicolo, oltre a possedere l’iscrizione all’Anagrafe comunale.