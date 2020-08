Se guido con la patente scaduta cosa rischio? Quali sono le sanzioni e le conseguenze per il conducente di un mezzo che circola con il documento di guida scaduto? Gli esperti in materia di Diritto e Fisco di ProiezionidiBorsa hanno individuato le principali conseguenze in cui potrebbe incorrere il guidatore incauto.

Perché è importante non circolare con la patente scaduta

La scadenza della patente di guida prevede, come notorio, dei tempi piuttosto lunghi. Talvolta, accade che non si tenga a mente la data del rinnovo e si continui a circolare anche dopo la data di scadenza prevista. Cosa succede in questi casi? È senz’altro una conseguenza di non poco conto quella che si impone al guidatore con patente scaduta. Ancora più grave se questi viene coinvolto in un incidente stradale.

Come molti sapranno, la patente di guida è un’autorizzazione amministrativa indispensabile per la conduzione di un veicolo a motore su strade pubbliche. Il rilascio di tale documento fa seguito all’accertamento dei requisiti psicofisici, morali e attitudinali del soggetto. Questo significa che la sua scadenza equivale al mancato rinnovo di tali condizioni. In tal caso, la domanda dell’interessato si pone in tali termini: se guido con la patente scaduta cosa rischio?

Quali sono i rischi principali in questi casi

La guida con patente scaduta non costituisce un vero e proprio reato. Ciò che è reato, infatti, è la guida senza patente. Tuttavia, non mancano pesanti conseguenze anche per chi si sposta con il documento scaduto. Le principali sanzioni per chi guida con patente scaduta sono di tipo pecuniario e amministrativo. Ciò significa che, in base alla gravità della situazione, si rischia nel migliore dei casi una multa. Nel peggiore dei casi, invece, la Polizia può disporre un vero e proprio ritiro del documento. In quest’ultimo caso, l’automobilista ha 10 giorni di tempo per effettuare la visita medica obbligatoria e richiedere la restituzione della patente ai Vigili urbani. Nel caso trascorrano più di 10 giorni, la patente passa alla Prefettura.

Che succede se faccio un incidente ed ho la patente scaduta?

Se guido con la patente scaduta cosa rischio se sono coinvolto in un incidente? Ebbene, qui la situazione si complica. Se l’automobilista con patente scaduta causa un incidente, in questo caso la compagnia assicurativa non indennizzerà il sinistro. Questo significa che dovrà farsi carico l’automobilista stesso delle spese e dei risarcimenti danni.

Quest’anno, in risposta all’emergenza sanitaria, coloro a cui è scaduta la patente potranno circolare senza sanzioni. Questo è quanto prevede il regolamento UE 698 del 25 maggio 2020 ed un approfondimento sulle tempistiche è presente qui.