Con la pensione di invalidità si può richiedere un prestito? Come può ottenere il contribuente un prestito dalla banca se percepisce la pensione di invalidità? Nelle righe che seguiranno il comitato tecnico-fiscale di Proiezionidiborsa illustrerà al lettore le possibili soluzioni al riguardo.

Cessione del quinto: quando si può applicare e quali sono le condizioni

Quando una persona riceve l’assegno di invalidità è possibile che faccia leva sullo stesso per il piano di ammortamento? Con la pensione di invalidità si può richiedere un prestito? Le persone che percepiscono un assegno di invalidità possono richiedere ed ottenere un prestito per l’acquisto di un bene ad alcune specifiche condizioni.

Una delle soluzioni più efficaci per l’ottenimento di un prestito quando si percepisce la pensione di invalidità è quella della cessione del quinto. Quando si parla di cessione del quinto si intende una forma di rimborso del rateo pari ad un quinto dell’ammontare dello stipendio o pensione. La formula della cessione del quinto si definisce anche come prestito garantito perché le rate sono trattenute direttamente alla fonte, cioè dall’amministrazione di competenza.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come fare se la pensione di invalidità non è cedibile?

Un aspetto da tenere in considerazione, però, riguarda l’accesso a tale formula di prestito. Come molti sapranno, la pensione di invalidità non è cedibile. Questo significa che per ottenere il prestito è importante che l’interessato abbia un ulteriore reddito da stipendio, pensione di reversibilità o di vecchiaia ad esempio. Queste tipologie di pensione si possono cedere e quindi diverrebbe più semplice ottenere il prestito.

Come fare se si percepisce solo la pensione di invalidità? In alcuni casi, gli istituti di credito concedono il prestito con la garanzia della sola pensione di invalidità. In tal caso, è sempre bene rivolgersi al proprio istituto di fiducia e valutare le condizioni. Solitamente il fattore età e gravità della patologia diventano dei fattori di determinazione della concessione importanti. Allo stesso modo, anche la sottoscrizione di una polizza sulla vita potrebbe essere richiesta dalla banca.