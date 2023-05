Il miglior pavimento per una cucina moderna o piccola? Ispiriamoci alla casa di Csaba della Zorza 

La cucina è un ambiente molto particolare per chi sceglie di arredare casa senza l’aiuto di un interior designer. Vediamo alcune idee per abbinare il giusto pavimento con i mobili ed i pensili della cucina.

Per scegliere il rivestimento della cucina occorre aver ben presente lo stile che si sceglierà per i mobili. Inoltre dobbiamo ricordare che occorre coniugare eleganza e praticità. Un pavimento delicato mal si addice alla cucina. C’è però un tipo di rivestimento che può esser considerato un passepartout per diversi stili di cucina. Inoltre è anche la pavimentazione che la regina di Cortesie per gli Ospiti e maestra di eleganza Csaba della Zorza ha scelto per la propria cucina. Vediamo dunque alcuni suggerimenti per i pavimenti della cucina.

Il miglior pavimento per una cucina moderna o piccola? Scegli il Black and White

Il pavimento a scacchi bianco e nero ha un gusto innegabilmente vintage ma sta rivivendo un periodo di nuovo splendore. In passato era spesso realizzate in cementite con greche e grafismi che arricchivano le mattonelle. Attualmente per realizzare questo tipo di pavimenti si trovano in commercio piastrelle in gres porcellanato che imitano le cosiddette cementine dello stile Liberty. Si possono ancora trovare delle mattonelle antiche ma sono molto delicate e soprattutto hanno un costo elevato. Il gres porcellano è sicuramente garanzia di praticità perché può essere lavato con la maggior parte dei detergenti in commercio. Questo rivestimento si presta molto bene a rendere particolari ed esclusivi ambienti dallo stile completamente diverso. Inoltre si può giocare molto sui pattern e e l’orientamento della posa delle piastrelle. Poste nel senso della luce che filtra da una finestra possono dare l’effetto di maggior spazio in una cucina piccola.

Miglior pavimento per una cucina moderna e stile industriale

Se volessimo dare un tocco di grinta e personalità alla nostra cucina hi tech e moderna, potremmo seguire l’esempio di Csaba della Zorza che per la sua stanza preferita ha scelto il pavimento a scacchi bianco e nero. La regina del Bon Ton ha mixato mobili alti a blocco bianchi con questo rivestimento d’altri tempi. Inoltre al centro della stanza fa bella mostra un’isola in acciaio con cappa sospesa sempre in inox.

L’ambiente che ne risulta è caldo e accogliente anche con mobili minimal e moderni. La pavimentazione a scacchi viene anche molto apprezzata nelle cucine in stile industrial in abbinamento ad ante in legno medioscuro come il noce con elementi di colore nero come maniglie, reggimensole etc.

Il pavimento a scacchi da D’Annunzio allo stile Farmhouse

Una delle cucine più imitate al Mondo è probabilmente quella di Gabriele D’Annunzio al Vittoriale. Il celebre poeta e scrittore non faceva certo mistero della sua passione per l’arte culinaria e quindi nella sua cucina troviamo tantissimi utensili in rame esposti su una credenza azzurra. Nella zona cottura ritroviamo ancora una volta il pavimento a scacchi bianco e nero. Venendo ai giorni nostri tale rivestimento ha conquistato notevole successo anche Oltreoceano grazie a Johanna Gaines, la creatrice dello stile Farmhouse. Lo stile rustico americano vede impiegate le piastrelle a rombi in unione a mobili bianchi con bugnatura e cornice che ricordano lo stile coloniale. La Gaines, inoltre, abbina spesso la pavimentazione a scacchi con basi in legno invecchiato e reggimensole in stile industrial ottenuti riciclando vecchi tubi idraulici in ferro nero.

Se siete indecisi su quale sia il miglior pavimento per una cucina moderna o piccola, le piastrelle a scacchi bianche e nere potrebbero essere un’opzione. Voi quale preferite? Lasciateci la vostra opinione nei commenti!