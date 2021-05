Avere denti bianchi e curati è il desiderio di tutti. Come al solito si deve conoscere cosa è necessario fare per avere i denti esattamente come quelli degli attori del cinema. Infatti, ecco svelata l’incredibile ragione per cui con queste preziose mosse i nostri denti saranno sempre curati e bianchissimi.

Alimenti che rinforzano gengive e denti

Esistono alimenti che puliscono i denti. Sono alimenti ricchi di fosforo e potassio. Per fortuna la natura ci regala tanti alimenti adatti a questo scopo che sono:

a) frutti di bosco;

b) kiwi;

c) broccoli;

d) agrumi;

e) papaia;

f) frutta secca;

g) peperoni.

Le vitamine e minerali sono elementi indispensabili per la salute dei denti e sono presenti negli agrumi, broccoli, fragole e peperoni. Questi alimenti hanno all’interno un potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario a combattere infiammazioni e batteri. Nella frutta secca si trova anche il selenio e lo zinco che rafforzano lo stato delle gengive. In più con l’aiuto della vitamina D che contiene il calcio rafforza i denti e mantiene i denti sani.

Alimenti che fanno male

Gli alimenti acidi e quelli zuccherati non fanno bene. È una vecchia nenia che ripetono ai bambini da sempre ed esiste un fondo di verità. Vediamo quali sono:

a) bevande zuccherate e gassate che al loro interno sono piene di zucchero;

b) dolciumi;

c) alcuni succhi di frutta;

d) vino rosso.

Svelata l’incredibile ragione per cui con queste preziose mosse i nostri denti saranno sempre curati e bianchissimi

Tutti gli alimenti pieni di zucchero favoriscono la proliferazione dei batteri che sono la causa delle carie. Per quanto riguarda le macchie sui denti attenzione al caffè e al vino rosso.

In ultimo il consiglio è una buona igiene che comprende spazzolare dente per dente. Un consiglio è di mantenere questa pulizia mirata che tiene lontano il pericolo di denti rovinati o ingialliti. Una buona igiene permette di mostrare un bel sorriso e denti curati.