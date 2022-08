Anche se il mondo del lavoro è in difficoltà, non mancano le offerte di lavoro interessanti di aziende private e della pubblica amministrazione. Un Comune del Nord Italia sta cercando 13 figure con almeno il diploma. C’è tempo fino al 9 settembre per presentare la candidatura.

Prima la pandemia e adesso la guerra, hanno reso sempre più incerto il mondo del lavoro in Italia. Molti hanno perso il posto in questi anni e fanno fatica a ritrovare una nuova occupazione. Le domande di disoccupazione sono in crescita eppure non mancano le offerte di lavoro. A chiunque può capitare di osservare, girando per le strade, che molti negozi, bar ed esercizi cercano personale. Navigando sul web è possibile trovare numerose offerte di lavoro anche di aziende importanti alla ricerca di figure per coprire posti vacanti.

Ferrari e Yves Saint Laurent selezionano nuove figure professionali

Per esempio, chi non vorrebbe lavorare in Ferrari. Un’occupazione presso la casa di Maranello è un obiettivo di molti. L’azienda del Cavallino ricerca personale per diversi ruoli non solo in Italia ma anche all’estero. Gli interessati possono vedere le offerte e proporre la propria candidatura sulla pagina del sito della Ferrari dedicata alle varie carriere professionali.

Da un’azienda italiana di eccellenza nel Mondo ha un settore italiano di eccellenza nel Mondo, quello della moda. La società francese Yves Saint Laurent ha lanciato una selezione per la ricerca di personale per l’apertura di una nuova sede in Italia. Si ricercano circa trecento profili, tra questi molti esperti nella lavorazione delle pelli. Ma l’azienda ricerca anche altre figure professionali da inserire in diversi settori.

Comune del Nord assume 13 lavoratori con diploma a tempo indeterminato

Chi al settore privato preferisce il settore pubblico potrà valutare con interesse una proposta di impiego per 13 figure di un importante comune italiano.

La scelta sarà fatta tramite un concorso che consiste in due prove d’esame, una scritta e una orale. Per le domande di ammissione al concorso c’è tempo fino al 9 settembre.

I requisiti per partecipare sono la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Il candidato, inoltre, deve avere un’età non inferiore a 18 anni e godere dei diritti civili e politici. Inoltre per partecipare alla selezione occorre essere in possesso di credenziali SPID e di casella PEC.

Per queste attività il Comune del Nord assume coloro che possiedono almeno un diploma di studio di perito industriale. Infatti l’amministrazione comunale ricerca 6 istruttori di servizi tecnico meccanico e 7 istruttori di servizi tecnico elettronico, entrambi appartenenti alla categoria C. La sede di lavoro è Milano. Le domande per partecipare alla selezione possono essere inserite sulla pagina web dedicata ai concorsi del Comune lombardo.

