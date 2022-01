La casa può nascondere dei veri e propri tesori. E spesso noi non ce ne rendiamo neanche conto. Eppure, alcuni oggetti che si trovano sulla nostra libreria o sulla scrivania potrebbero valere un gruzzoletto non indifferente. Si tratta per lo più di oggetti vintage, sicuramente appartenenti a un passato più o meno recente, che potrebbero far gola a diversi collezionisti. Informandoci, potremo capire il reale valore di ogni elemento presente nel nostro appartamento, e, qualora volessimo, potremmo sicuramente partecipare a delle aste per venderlo.

Compriamo un portafoglio nuovo e bello grosso perché se possediamo questo famosissimo vinile avremo tantissimi soldi

Di oggetti che possono valere un mucchio di denaro siamo pieni. E l’aspetto ancora più interessante di questo argomento è che possiamo spaziare da un campo all’altro della vita, andando dalla musica, passando per la letteratura, fino ad arrivare a dei semplici francobolli. Per esempio, non tutti ne sono consapevoli, ma alcuni libri valgono come oro. E, per sapere se siamo davvero fortunati, dovremmo controllare se nella nostra libreria c’è questo volume nello specifico. Oppure, anche un vecchio videogioco può diventare una fortuna non da poco. E in questo nostro precedente articolo ne abbiamo indicato uno, sottolineandone anche il valore e il prezzo a cui potrebbe essere venduto. Oggi affrontiamo ancora un altro campo, che è quello della musica. E andiamo a vedere quanto potrebbe farci rimediare un vinile nello specifico, piuttosto raro ma davvero meraviglioso.

Il vinile che potrebbe farci mettere da parte un bel gruzzoletto rendendoci davvero felici

I vinili che possono valere una fortuna sono diversi. E tanti di noi ne hanno un bel mucchietto a casa. In molti, infatti, decidono di comprarli per pura passione e per avere un ricordo dei bei tempi andati sempre dinanzi ai loro occhi. Altri, poi, li hanno ereditati da genitori e nonni, e li conservano gelosamente come piccoli cimeli di famiglia. In qualsiasi categoria dovessimo ritrovarci, comunque, potremmo essere abbastanza fortunati se possediamo un vinile in particolare.

Stiamo parlando di That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger dei The Quarrymen. La copia originale di questo vinile, purtroppo, non è più disponibile ed è il grandissimo Paul McCartney a possederla. Ma ce ne sono altre in giro, che ammontano a 25 come totale. E il loro valore è davvero incredibile. Ogni copia, infatti, varrebbe attorno ai 12.000 dollari. Perciò, compriamo un portafoglio nuovo e bello grosso perché se possediamo questo famosissimo vinile avremo tantissimi soldi.

