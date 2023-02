Compri i fogli per l’asciugatrice? Prova a usarli anche così in casa e in auto!

Come usare i fogli per l'asciugatrice-proiezionidiborsa.it

Ci sono tanti prodotti utili per la casa che compriamo spesso. Dobbiamo pulire i piatti, i pavimenti e anche altre superfici. Una spesa particolare è quella che riguarda il bucato. Oltre ai detersivi possiamo avere bisogno dei fogli per l’asciugatrice. Pochi sanno che possono servirci anche per altri scopi. Scopriamo tra poco quali.

Nelle nostre case ci sono tanti elettrodomestici ormai indispensabili. Pensiamo al frigorifero e alla lavatrice. Conservare a lungo i cibi e pulire bene lenzuola e indumenti in modo veloce aiutano il nostro benessere.

Da qualche anno molte famiglie hanno scelto di comprare anche l’asciugatrice. I motivi possono essere vari. Se si vive in zone umide e piovose è difficoltoso asciugare i panni. L’asciugatrice inoltre può servire anche a persone molto impegnate o a famiglie numerose.

Cosa sono i fogli per l’asciugatrice e a cosa servono

Nell’usare l’asciugatrice di solito insieme al bucato dobbiamo inserire altro. I fogli che prendiamo al supermercato o nei negozi di casalinghi in genere sono fatti di un materiale simile alla garza. Possono essere anche profumati. Sul tessuto si troverebbero sostanze come i tensioattivi ed essenze aromatiche di vario tipo. I fogli servono per ammorbidire, evitare l’elettricità statica e profumare i panni da asciugare.

In casa e fuori potremmo usarli in tanti modi.

Compri i fogli per l’asciugatrice? Utilizzali anche per altri scopi

I fogli ammorbidenti per l’asciugatrice possono avere altre funzioni. Se abbiamo una padella o una teglia con il fondo incrostato, versiamo dell’acqua calda. Ora sistemiamo un foglietto e lasciamo agire una notte. La mattina seguente potremo pulire facilmente l’interno del nostro contenitore.

La stessa cosa potremo fare con le griglie del forno.

Se andiamo in palestra, mettiamone uno nel borsone. Lo terremo profumato. Serve anche sul fondo del cestino della spazzatura per combattere la puzza. Possiamo anche inserire i fogli nelle scarpe da ginnastica da riporre. Possiamo appallottolarli oppure fare un’altra cosa. Ritagliamo il foglio dell’asciugatrice seguendo i bordi di una soletta. Ora posizioniamolo sul fondo delle calzature e rimettiamo le solette. In questo modo combatteremo i cattivi odori.

Altri consigli

Manteniamo la forma degli stivali mettendo un rotolo di cartone della carta da cucina. All’interno disponiamo uno dei nostri fogli.

Possono anche servirci per spolverare tante superfici in casa, come la tv, i mobili e la tastiera del pc. L’effetto antistatico ci aiuterà mantenerli puliti più a lungo.

Possiamo mettere questi fogli profumati anche nei cassetti e nell’armadio. Dopo un viaggio disponiamoli dentro il trolley prima di riporlo. Possiamo anche profumare l’attrezzatura da campeggio in attesa delle ferie estive. Inseriamoli nello zaino o nel sacco a pelo, ad esempio.

In auto possono servirci per vari scopi. Nella tasca della portiera un foglio per l’asciugatrice potrebbe evitare la scossa per l’elettricità statica. Se mettiamo i fogli sotto ai sedili o i cuscini diffonderemo una gradevole fragranza nell’abitacolo. Infine, possono fare da panno d’emergenza per pulire il cruscotto.

Compri i fogli per l’asciugatrice? Ora potrai sfruttarli anche in tanti altri modi!