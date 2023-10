Comodo e avvolgente, il cardigan torna alla ribalta per l’autunno 2023: ecco 5 modelli a meno di 40 euro e 4 idee per indossarlo  

Nelle mezze stagioni il cardigan è un capo d’abbigliamento molto pratico e comodo. Quest’anno tra l’altro torna di moda. Scopriamo insieme alcuni modelli fra i più economici e alcune idee per indossarlo ed essere alla moda.

Nelle mezze stagioni non si sa mai cosa indossare. Il clima cambia con temperature diametralmente opposte. La mattina fa freschetto così come la sera. Nel mezzo, però, le ore centrali sono ancora piuttosto calde. Comodo e avvolgente, il cardigan è il capo d’abbigliamento più comodo ed indicato quando durante la giornata ci sono repentini cambiamenti di clima e di temperatura. Con sotto una T-shirt o una camicia leggera, è perfetto da mettere e togliere al bisogno.

Comodo e avvolgente, il cardigan torna di moda per l’autunno

Ciclicamente, le mode si ripropongono. E quest’anno, il pratico cardigan torna di moda proprio in questa stagione. Ne esistono svariati modelli: con o senza bottoni, lunghi o corti, aperti o che si possono chiudere. Senza poi parlare dell’infinità varietà per quanto riguarda tessuti, colori e fantasie.

Avere nell’armadio un bel cardigan è come giocarsi un jolly. Si tratta infatti un capo evergreen che sta bene praticamente con tutto. Tra l’altro, è un capo anche piuttosto economico. In questo periodo di forte crisi generalizzata, in cui si bada alle spese anche sui bene di prima necessità, è oltremodo importante risparmiare sul superfluo: e quindi abbigliamento e accessori. Ma per comprare un cardigan alla moda non serve spendere cifre astronomiche. H&M, ad esempio, propone un comodo modello lungo, aperto e senza bottoni, che costa 39,99 euro. Pochi centesimi di meno (39,94 euro), per il cardigan di media lunghezza di Zara. Ancora più economici i cardigan che si trovano online. Su Zalando, ad esempio, il modello Penelope della Ellos Collection, è nero e lungo che arriva a metà coscia. Costa 34,99 euro.

Sempre su Zalando, è indicato per le giovanissime il corto e multicolor CLOCKHOUSE

Cardigan. Costa appena 25,99 euro. Infine, bonprix propone l’elegantissimo Cardigan weiß. Morbido ed ampio, con lavorazione traforata. Il costo è di appena 24,99euro.

4 idee per indossare il cardigan

Come già detto, esistono tantissimi modelli di cardigan. Il cardigan corto sta bene con un paio di jeans che vestono morbidi. Abbinati a sneackers o ballerine. Chiudendo un solo bottone in alto, il cardigan corto diventa un top, da abbinare a pantaloni a zampa che cadono ampi e morbidi. I modelli a giacca, sostituiscono una vera e propria giacchetta. Mentre gli eleganti e sofisticati modelli lunghi, che arrivano a metà coscia, e anche oltre, sono indicati da indossare come blazer, sopra classici pantaloni a sigaretta oppure una gonna molto mini per le uscite serali.

