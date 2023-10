Come comprare una casa con pochissimi o zero soldi con 3 strategie quasi geniali eppure semplicissime

Per chi non ha un capitale per comprare casa, ci sono alcune soluzioni che permettono di averla gratis o quasi. Ecco 3 modi geniali per acquistare una casa senza avere soldi.

La casa è da sempre il sogno di molti, ma i crescenti prezzi immobiliari possono sembrare insormontabili. Tuttavia, esistono soluzioni praticabili da quasi tutti per acquistare la casa senza svuotare il portafoglio. In questo articolo, esploreremo tre strategie che permetteranno di avvicinarti al tuo sogno immobiliare anche senza avere tutti i soldi a disposizione. Dalla possibilità di un mutuo particolare alla opportunità di acquistare casa al costo di un caffé, ecco come avere un immobile con un piccolissimo capitale.

Come comprare una casa con mutuo al 100% e non tirare fuori 1 euro

Se stai cercando di comprare una casa senza pagare l’intero prezzo in contanti, il mutuo al 100% è una soluzione da considerare. Questo vantaggioso finanziamento ti consente di coprire l’intero costo della casa, anche senza anticipo. Le rate mensili, però, saranno ovviamente superiori rispetto a un mutuo all’80% di finanziamento dell’immobile. Ma per molti che non hanno un piccolo capotale da parte da mettere come anticipo, questa è l’unica soluzione di prendere un mutuo. L’opportunità di diventare proprietario di casa senza un esborso iniziale è un vantaggio enorme.

Acquistare casa a 1 euro o case da ristrutturare

Un’altra opzione incredibilmente allettante è l’acquisto di case a 1 euro o abitazioni da ristrutturare e che quindi costano pochissimo. La proposta di acquisto delle case a 1 euro, diffuso in diversi Comuni italiani, ti permette di acquistare una casa a un prezzo simbolico. Richiede investimenti per la ristrutturazione, ma grazie alle agevolazioni fiscali, questi possono essere molto contenuti. Comprare una casa da ristrutturare offre anche l’opportunità di personalizzare l’abitazione secondo i tuoi gusti e necessità, creando un ambiente secondo i tuoi desideri. I risparmi possono essere notevoli, specialmente se si fanno i lavori in economia e se diluiti nel tempo possono avere un impatto economico ridotto.

Riaffittare una stanza per coprire il Mutuo

Si può anche acquistare casa con un mutuo e sfruttare l’abitazione stessa per pagare la rata. Riaffittare una stanza può essere la soluzione perfetta. In condizioni di crisi degli alloggi, specialmente nelle grandi città, la condivisione dell’abitazione è una tendenza sempre più popolare. Affittare una stanza può generare un reddito supplementare significativo che ti aiuterà a coprire parte o persino l’intera rata del mutuo. Questo approccio non solo ti consente di godere della tua casa, ma ti permette anche di investire in un patrimonio immobiliare.

Prima di rinunciare all’acquisto della casa analizza queste soluzioni

Abbiamo scoperto come comprare una casa senza avere soldi o quasi. Queste 3 soluzioni sono alla portata di molti ed ognuna di queste ha vantaggi ma anche lati meno positivi. Prima di rinunciare all’acquisto di una casa, e magari scegliere l’affitto come alternativa, puoi valutare una di queste 3 possibilità, magari con un esperto. Con mutui al 100%, case a 1 euro e l’affitto di stanze, hai a disposizione diverse strategie per avvicinarti al tuo sogno immobiliare.