Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le vacanze di Natale si stanno avvicinando e mai più di quest’anno passeremo molto tempo in famiglia coi nostri cari. La tradizione la conosciamo: in questi giorni ci si fanno gli auguri, si cucinano piatti tipici e ci si scambiano regali. Nei lunghi pomeriggi solitamente ci si intrattiene con giochi da tavolo o lunghe chiacchierate.

Qualcosa da guardare tutti insieme

Spesso la sera si desidera guardare un film tutti assieme e mai come ora si ha una scelta vasta. Grazie alle piattaforme di streaming, infatti, abbiamo a disposizione moltissimi film direttamente a sul nostro televisore. A volte, a causa della vasta scelta, è difficile orientarsi e scegliere cosa guardare.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di indicare quattro commedie romantiche, divertenti e adatte alla famiglia che pensiamo possano allietare questi giorni di festività.

Commedie natalizie da vedere con tutta la famiglia

Love Actually: commedia corale in tipico stile inglese. Ambientata proprio nei giorni del Natale in una Londra dall’atmosfera magica. Questo film, grazie al cast stellare e alle belle musiche, diverte ed intrattiene. Da vedere e rivedere, ogni volta commuove e riempie di spirito natalizio.

Due irresistibili brontoloni: film non recente ma in cui l’intramontabile coppia di Jack Lemmon e Walter Matthau diverte in maniera mai volgare. Una comicità di altri tempi, ma affatto datata che consigliamo di riscoprire.

Il diario di Bridget Jones: altra commedia inglese, narra le peripezie della donna pasticciona alla ricerca dell’amore. Divertente e mai banale è ormai diventato un classico.

L’amore non va in vacanza: ecco un’altra commedia romantica molto leggera e mai volgare. Due donne single ed insoddisfatte della propria vita decidono di scambiarsi le case. il film è ambientato tra il caldo Natale californiano e l’innevata Inghilterra rurale ed è un film piacevole da vedere in coppia o in famiglia.

Questa vuole essere una lista di film diversi tra loro che possono essere adatti e divertenti per tutti. Commedie natalizie da vedere con tutta la famiglia.