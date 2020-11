Come verificare se protestati in modo veloce e semplice è il dubbio di tanti cattivi pagatori. In caso di mancata accettazione o pagamento di una cambiale, vaglia cambiario, assegno bancario o postale, il pubblico ufficiale eleva il protesto.

In seguito ne viene data comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente. Il nominativo del soggetto protestato viene quindi inserito nel Registro Informatico dei Protesti, che viene aggiornato periodicamente. Vediamo di seguito cosa conoscere sull’argomento.

Come verificare se protestati in modo veloce e semplice? Come cancellare un protesto?

I soggetti il cui nominativo viene incluso nel Registro Informatico dei Protesti, hanno il diritto di sapere dell’avvenuta iscrizione per avviare l’eventuale procedura di cancellazione. In questo modo non si deve attendere il termine quinquennale, così come previsto dalla normativa.

I soggetti protestati possono richiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti una volta estinti i propri debiti. In questo caso, bisogna seguire un preciso iter per ottenere così la riabilitazione. Diversamente il nominativo viene cancellato in automatico dopo 5 anni dall’avvenuta iscrizione nel registro, ma ciò non libera il debitore. Quest’ultimo sarà comunque tenuto ad adempiere ai propri debiti e al pagamento delle sanzioni accessorie.

Al fine di scoprire la pendenza di protesti a proprio carico basta consultare telematicamente il Registro Informatico dei Protesti, per ottenere le relative informazioni che si riferiscono agli ultimi 5 anni.

La consultazione si esegue accedendo al Registro Informatico dei Protesti, indicando il nominativo del soggetto da verificare e la data di nascita, quest’ultima tuttavia non è obbligatoria.

Consultazioni online

All’interno del Registro Informatico dei Protesti vengono riportati il numero di repertorio, la data e il luogo della levata. Bisogna precisare che tramite la consultazione del registro non si possono reperire dati utili per risalire al creditore. Tuttavia si potranno scoprire i dettagli relativi al titolo, quindi la natura, la data di scadenza, l’importo e la ragione del mancato pagamento.

La consultazione offre anche le informazioni sul debitore.

Il sistema messo a punto dal Registro Informatico dei Protesti potrà dare esisto positivo oppure negativo. Nella prima ipotesi sarà possibile conoscere tutti i dettagli utili del protesto. In caso negativo il sistema consente la richiesta della visura di “NON Esistenza”.