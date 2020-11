Sono numerose le agevolazioni economiche che le famiglie con reddito ISEE basso possono ottenere facendo opportuna richiesta presso l’INPS o altri Enti. Molte di queste richieste di sussidio si legano strettamente alla presentazione di una dichiarazione ISEE aggiornata all’anno corrente. Per tale ragione, nella guida odierna i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegheranno ai Lettore entro quando si può fare l’ISEE 2020.

Qual è il nucleo familiare da considerare ai fini ISEE?

C’è chi si trova alle prime armi con questo tipo di pratiche e chi, invece, rinnova periodicamente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si tratta di un valore numerico attraverso il quale è possibile stabilire la situazione economica del nucleo familiare. Questo calcolo si fonda sulla base dei patrimoni del nucleo e dei redditi che ciascun componente produce. A tal riguardo, è estremamente importante capire quali sono i componenti del nucleo familiare che si considerano effettivamente tali ai fini ISEE. Una guida utile ad individuarli è consultabile qui. Una volta che si raccolgono queste informazioni di base, è possibile procedere con la presentazione della DSU e l’ottenimento dell’ISEE. Ebbene, entro quando si può fare l’ISEE 2020?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quali sono i termini per la richiesta e quali documenti occorrono

Volendo rispondere alla domanda iniziale, possiamo dire che non esiste un termine ultimo entro il quale è possibile ottenere l’ISEE relativo all’anno corrente. Infatti, come accade nella generalità dei casi, il contribuente può richiedere la certificazione durante tutto l’arco dell’anno. L’ISEE 2020, ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. allo scadere dell’anno, si può richiedere l’ISEE per l’anno successivo. A partire da quest’anno, come ha stabilito il D.L. n. 34/2019, per l’attestazione ISEE, si prendono in considerazione i patrimoni del nucleo riferiti a 2 anni precedenti. Pertanto, per il calcolo e l’ottenimento dell’attestazione, si devono prendere in esame i documenti reddituali relativi all’anno 2018. Ecco, dunque, entro quando si può fare l’ISEE 2020.