Il Ftse Mib è salito nel corso dell’anno 2023 di oltre il 30% e questa scia potrebbe continuare anche non solo nei prossimi masi ma per ancora molti anni. Una forte correzione dei prezzi (oltre il 25%) è attesa solo nel 2027. Questo è lo scenario atteso dalle serie storiche, poi si vedrà di volta in volta. Come vengono valutate dagli analisti le azioni di Piazza Affari che sono state fra le migliori del 2023?

I livelli chiave per il 2024 del listino milanese

Quali sono i supporti che manterranno intatta la struttura rialzista di lungo termine nei prossimi 12 mesi? Andiamo ora ad analizzare i grafici del Ftse Mib Future secondo i canoni dell’analisi tecnica classica. Infatti ora andiamo a monitorare quelli che sono al momento attuali i minimi e massimi crescenti della stuttura dei prezzi su base mensile.

Il primario supporto è quello del minimo segnato nel mese di ottobre in area 27.300 circa. Inoltre, in quest’area per la teoria e l’analisi del market profile passa anche il POC annuale (Point of Control) ovvero il punto dove si sono verificati i maggiori scambi del time frame considerato.

La resistenza primaria invece è quella di area 34.803, massimo segnato nell’anno 2007. E poi quella di 33.700 su base mensile. Intorno a questo prezzo passa una trend line dinamica che parte dal massimo del luglio 2015.

Fra le azioni a maggiore capitalizzazione le 5 che hanno segnato una performance più elevata sono state BPER Banca (65%), Leonardo (85%), Saras (65%) Stellantis (75%) e Unicredit (94%).

Siamo andati a leggere i pareri e le raccomandazioni deglia analisti riportati sul sito Marketscreener. Esse sono:

BPER Banca, prezzo medio dell’ultimo periodo a 3,05. Il consenso medio degli analisti (11 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 4,662.

Leonardo, prezzo medio dell’ultimo periodo a 14,75. Il consenso medio degli analisti (16 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 16,04.

Saras, prezzo medio dell’ultimo periodo a 1,62. Il consenso medio degli analisti (4 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 1,532.

Stellantis, prezzo medio dell’ultimo periodo a 21,22. Il consenso medio degli analisti (24 giudizi) è Buy con obiettivo a 24,49.

Unicredit, prezzo medio dell’ultimo periodo a 24,42. Il consenso medio degli analisti (21 giudizi) è Buy con obiettivo a 33,06.

