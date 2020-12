Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Perché si dovrebbe utilizzare un numero di telefono fisso con il cellulare? I motivi possono essere tanti. Tipo aumentare la visibilità e la credibilità di un’azienda o di un libero professionista. Oppure semplicemente avere un numero differente da comunicare nei casi in cui non si vuole divulgare quello dell’amato cellulare.

In effetti, chi gestisce un’azienda o esercita la libera professione, dovrebbe avere una linea fissa, soprattutto con il prefisso del territorio in cui opera. Questo contribuisce a migliorare la propria l’immagine, poiché un potenziale cliente assocerà un luogo fisico, reale, al numero.

La tecnologia VoIP

Prima di vedere come utilizzare un numero di telefono fisso con il cellulare, capiamo meglio come funziona questo sistema.

La prima cosa da chiarire è la tecnologia che sta dietro la possibilità di utilizzare un numero di telefono fisso dal proprio smartphone. Qui entra in gioco il VoIP. Si tratta dell’acronimo di “Voice over IP”. È semplicemente la tecnologia che permette di telefonare, sfruttando la rete dati internet, con una qualità simile a quella che si avrebbe con una rete telefonica classica.

Come utilizzare un numero di telefono fisso con il cellulare

A questo punto passiamo alla parte più pratica, e cioè a come un usare un numero di telefono fisso con il cellulare.

Innanzitutto c’è bisogno di registrarsi a una delle piattaforme presenti sul mercato che offrono questo servizio. Molti operatori danno la possibilità di attivare un numero di telefonia fissa gratuitamente. Quindi, qualche istante dopo la registrazione è già possibile ricevere chiamate.

In seguito si verrà indirizzati al download di un’applicazione da installare sul proprio cellulare, che servirà per gestire il numero di telefono fisso.

A questo punto, assegnato il numero fisso dedicato, si potrà iniziare a chiamare e rispondere dal proprio cellulare.

Vantaggi del numero VoIP

Sono molti sono i vantaggi di questa scelta. La maggior parte degli operatori non fa pagare un canone fisso mensile come nel caso del classico numero fisso. Le tariffe per le chiamate internazionali sono molto economiche, poiché sfruttano la rete dati anziché la classica linea voce. Tutti i servizi a valore aggiunto (trasferimento di chiamata, segreteria, ecc) sono gestibili dall’applicazione installata sul cellulare. Provare per credere!