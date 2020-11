Trovare parcheggio, specie nelle grandi città, può essere un vero e proprio incubo. Ci si può ritrovare a fare il giro dell’isolato decine di volte, magari proprio quando si va di fretta.

Si arriva a perdere anche mezz’ora, ogni qualvolta si prende l’auto e si deve parcheggiare.

Per fortuna esistono delle app che ci indicano come trovare parcheggio facilmente e senza stress. Occorrerà solo scaricarle sul proprio smartphone, indipendentemente dal fatto che possa essere un Android o un iPhone e finalmente, si avrà l’opportunità ovunque ci si trovi, di trovare un parcheggio libero!

Ecco come trovare parcheggio facilmente e senza stress

Suggeriamo alcune delle app che potrebbero aiutare.

Moveng

Questa app si scarica da Play Store o Apple Store. Ci si iscrive registrando un indirizzo mail valido e il numero di targa della propria vettura.

In questo modo, si entra a far parte di una community formata da tutti coloro che si sono iscritti.

Se dovesse capitare che uno degli iscritti all’app abbia parcheggiato in seconda fila e impedisce il passaggio, bisogna scrivere nell’app il numero di targa dell’auto in doppia fila. Una notifica verrà automaticamente mandata al proprietario della vettura che provvederà a spostarla.

In quest’app, non bisogna inserire nessun numero di telefono, solo l’indirizzo mail e la propria targa.

Parkopedia

Un’applicazione molto utile e gratuita è Parkopedia.

L’ app consente di cercare e trovare parcheggi, nelle vicinanze o nei pressi di un determinato indirizzo.

Si scarica dall’App Store per gli iPhone e dal Google Play Store per gli Android.

Una volta scaricata, ci si iscrive registrando l’indirizzo mail.

Per cercare un parcheggio, bisogna cliccare su “Posizione attuale”. Si visionano le vicinanze, oppure si inserisce una via o una città. L’app mostrerà i risultati in una mappa, mettendo a disposizione le informazioni relative ai prezzi dei parcheggi.

Google maps

Ci sono altre app come Google Maps, attiva per il momento solo a Milano e Roma.

Come fare

Bisogna innanzitutto verificare di avere l’ultima versione dell’app.

Abilitare la geolocalizzazione GPS.

Aprire l’app e cliccare il tasto blu in basso a destra.

Impostare il punto di partenza e la destinazione.

Aprire la scheda delle indicazioni stradali.

Toccare l’icona P.

Il colore segnalerà la disponibilità del parcheggio.

Con la funzione “trova parcheggio “si potranno trovare posti auto indicati da Google.