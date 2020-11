In diverse situazioni sorge il dubbio su come trovare la sede legale di un’impresa. Questo succede, ad esempio, quando occorre inoltrare della corrispondenza o notificare degli atti giudiziari. Dunque vediamo come riuscire a trovare in modo gratuito e veloce questa informazione.

Sede legale di un’impresa: in cosa consiste?

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Ogni società, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese deve essere identificata in maniera univoca. A questo riguardo dispone di un codice fiscale e di una Partita IVA. Questi due dati sono differenti per le imprese individuali ma alcune volte, come nel caso delle società, coincidono.

Ogni impresa, deve avere una sede legale, nota anche come sede principale, che rappresenta il centro degli affari amministrativi. Solitamente la sede principale corrisponde all’indirizzo in cui si svolge l’attività amministrativa, ma non mancano casi in cui questa sia dislocata in luoghi differenti.

La sede legale dal punto di vista giuridico è dunque simile al domicilio che viene assegnato alle persone fisiche. Questo spiega come mai per le ditte individuali la sede legale, il più delle volte, è la stessa in cui il titolare ha indicato la residenza o il domicilio fiscale. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile che venga indicata una localizzazione differente.

Come trovare la sede legale di un’impresa rapidamente?

Quando si cerca la sede legale di un’impresa non è possibile compiere tentativi ma occorre fare affidamento ad informazioni ufficiali e che tengano conto di possibili variazioni intercorse. Bisogna anche considerare che la sede legale è ben diversa da quella secondaria e non sempre corrisponde con il luogo operativo. Quando si cerca la sede legale è quindi facile andare in confusione e notificare o spedire atti e documenti ad un indirizzo errato.

Grazie al portale registroimprese.it sarà possibile trovare in maniera semplice e rapida tutte le informazioni sulla sede legale di un’impresa. Una volta entrati nella home page, basta cliccare all’area “trova imprese” per scoprire non solo la sede principale, ma anche l’indirizzo PEC, il codice ATECO e possibili unità locali operative.