Gli Esperti di Redazione spiegano come fare domanda per il bonus da 500 euro per comprare computer e abbonamento internet a partire dal 9 novembre. Le famiglie italiane con reddito ISEE basso si trovano attualmente ad affrontare delle spese che non avevano affatto preventivato. La nuova ondata di coronavirus ha rimandato a casa migliaia di studenti che adesso devono seguire le lezioni scolastiche online. Per accedere ai servizi della didattica a distanza occorre possedere un pc e soprattutto la connessione ad una rete internet. Non tutti i nuclei familiari hanno già questi dispositivi e spesso non hanno neanche le risorse economiche per provvedere all’acquisto.

Bisogna inoltre considerare il carico di spesa che i genitori hanno affrontato all’inizio dell’anno scolastico per l’acquisto di manuali e dizionari. A ciò si devono aggiungere i costi relativi al corredo necessario allo svolgimento delle altre attività formative quali lo strumento musicale e altro materiale tecnico. Nell’articolo “In arrivo un bonus INPS di oltre 1000 euro per studenti con reddito ISEE basso “ troverete indicazioni sui sussidi economici a disposizione.

Attualmente è possibile richiedere un aiuto economico per poter fornire ai propri figli gli strumenti basilari e necessari alla fruizione della didattica online. Risulta dunque utile capire come fare domanda per il bonus da 500 euro per comprare computer e abbonamento internet a partire dal 9 novembre 2020.

Come fare domanda per il bonus da 500 euro per comprare computer e abbonamento internet a partire dal 9 novembre

Per ottenere il beneficio economico occorre anzitutto possedere un reddito ISEE pari o inferiore a 20mila euro. Ciò perché si tratta di una misura economica di natura assistenziale che intende supportare i nuclei familiari in difficoltà per garantire il diritto allo studio. Le famiglie in cui due figli devono seguire le lezioni online non sempre hanno a disposizione due computer. Può addirittura accadere che lo stesso genitore necessiti del pc per lo svolgimento dello smart working. E ovviamente ciò rende imprescindibile l’acquisto di ulteriori computer per far fronte all’emergenza che l’epidemia costringe a fronteggiare.

Il Comitato per la Banda ultra larga ha stabilito che dal 9 novembre 2020 i contribuenti potranno inoltrare la richiesta del bonus. I richiedenti dovranno munirsi di un modulo già presente in rete in cui si dovrà specificare di possedere un reddito ISEE non superiore a 20mila euro. Si tratta di un’autodichiarazione che il contribuente deve consegnare al negoziante presso cui acquista il computer e sottoscrive l’abbonamento a internet. Raccomandiamo di assicurarsi che l’operatore presso cui si effettua l’acquisto rientri nella lista del Ministero il cui aggiornamento risale al 2 novembre scorso.