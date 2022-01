La presenza di aria nelle tubature dei termosifoni potrebbero creare diversi problemi che peggiorano la qualità del riscaldamento della casa.

Il primo segnale che notiamo è il rumore che arriva dalle tubature quando la distribuzione di acqua calda non è regolare. La temperatura non sale e il freddo negli ambienti diventa fastidioso.

Per risolvere in maniera veloce il problema della presenza di aria che spesso si accumula nei termosifoni a parete è necessario farli sfiatare. È un’operazione che possiamo fare da soli, in sicurezza e senza creare danni. Ovviamente, ricordiamo che è sempre opportuno stare attenti per evitare di farci male.

Ecco come sfiatare i termosifoni, la caldaia e l’impianto a pavimento con pochi passaggi per evitare un riscaldamento di pessima qualità

I termosifoni a parete hanno una valvola di sfiato che può essere svitata a mano oppure tramite una chiave. Prima di intervenire è necessario assicurarsi che il riscaldamento sia spento in modo che l’acqua non circoli. I termosifoni devono essere freddi per evitare di bruciarsi a causa delle perdite provocate dallo sfiatamento.

La valvola è posizionata nella parte superiore e deve essere aperta lentamente. Il sibilo indica la fuoriuscita di aria. Lasciamola uscire completamente fino a quando arriverà l’acqua. La valvola può rimanere aperta qualche secondo in più in modo da eliminare la sporcizia.

Per qualsiasi malfunzionamento che non riusciamo a risolvere con questi semplici passaggi è consigliato contattare l’installatore.

Come sfiatare una caldaia

Le caldaie sono dotate di una valvola di sfiato che ha il compito di stabilizzare la pressione dell’impianto. La valvola ha all’interno un galleggiante che salendo fa uscire l’aria in eccesso senza che ci siano perdite di acqua.

Quando ci capita di toccare i termosifoni e sentire che sono caldi in alcune parti e freddi in altre, il problema è dato dalla valvola. Non avendo liberato l’aria in eccesso, non ha permesso il riscaldamento uniforme.

Questo succede perché il galleggiante si è bloccato oppure per la presenza di calcare.

In questi casi si verifica un accumulo di pressione ed è necessario svitare il tappo della valvola per liberare l’aria manualmente. Se l’aria non esce oppure si verifica una perdita d’acqua significa che la valvola è rotta e dobbiamo sostituirla.

Il riscaldamento a pavimento

L’impianto di riscaldamento a pavimento a causa dell’aria può subire le conseguenze negative della corrosione.

In questo caso è necessario controllare periodicamente il Ph dell’acqua attraverso l’intervento di un tecnico specializzato che provvederà al trattamento opportuno.

Per sapere come sfiatare i termosifoni, la caldaia e l’impianto a pavimento con pochi passaggi per evitare un riscaldamento di pessima qualità in alcuni casi è meglio farci aiutare.

Se le bolle d’aria sono già presenti nelle tubazioni, il tecnico specializzato interverrà per individuare la parte dell’impianto che presenta il malfunzionamento.

Di seguito rimuoverà le bolle svuotando i punti di scarico e di flusso attraverso un tubo che agirà sul collettore. Sono operazioni non troppo complicate solo se si hanno le conoscenze giuste per poter intervenire.