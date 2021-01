In alcune situazioni è necessario risalire all’indirizzo di una persona a cui si vuol inviare una comunicazione. Si pensi ad esempio alla necessità di inviare un sollecito di pagamento o di risalire ad un parente per una successione. Fino a pochi anni fa, l’operazione era abbastanza semplice, pressoché tutti i cittadini figuravano nell’elenco telefonico. Bastava quindi conoscere nome, cognome e provincia di residenza della persona da ricercare per trovarne l’indirizzo in pochi minuti. Al giorno d’oggi, però, molti non hanno un’utenza telefonica fissa ed altri preferiscono non comparire per tutelare la propria privacy. In questo articolo analizzeremo proprio come scoprire l’indirizzo di residenza di una persona che non compare nell’elenco telefonico.

Il registro anagrafico dei residenti

Ogni comune detiene presso l’ufficio anagrafe un registro anagrafico dei residenti dove sono annotate diverse informazioni sui cittadini. Questi elenchi sono pubblici e quindi accessibili a chiunque ne faccia richiesta sia di persona che on line. Gli Enti locali stanno infatti adeguando le proprie infrastrutture a quanto previsto dal D.L. 16/2020. I comuni ancora non aggiornati stanno infatti digitalizzando i servizi proprio in queste settimane, come abbiamo descritto in un recente approfondimento. Grazie ad una ricerca anagrafica presso gli uffici comunali sarà possibile conoscere l’indirizzo di tutti i residenti nel comune. Qualora la persona cercata si fosse trasferita altrove, il registro indicherà il nuovo comune di residenza dove rivolgersi per la ricerca.

Come scoprire l’indirizzo di residenza di una persona che non compare nell’elenco telefonico

Abbiamo visto che con una semplice ricerca in rete è possibile risalire con facilità all’indirizzo di qualsiasi cittadino. Ci sono anche altre modalità su come scoprire l’indirizzo di residenza di una persona che non compare nell’elenco telefonico. In caso di comunicazioni effettuate attraverso un ufficiale giudiziario, quest’ultimo potrà attivare i propri canali per rintracciare un destinatario irreperibile. Si tratta di una modalità di ricerca alternativa che può risolvere la situazione.

Motori di ricerca

Non dimentichiamo poi che anche i motori di ricerca possono fornire indicazioni preziose. Qualora, ad esempio, la persona ricercata ricoprisse incarichi o fosse iscritto ad un albo professionale, il relativo recapito professionale sarebbe pubblico. L’ultima possibilità è rivolgersi ad un’agenzia investigativa o ad una società di informazioni commerciali. Si tratta di un’alternativa costosa, della quale va valutato attentamente il rapporto tra spese e benefici.