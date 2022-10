Come scoprire il significato del proprio anno di nascita con la numerologia

Molti italiani hanno una passione in comune: l’astrologia. Quest’interesse infatti è ripercorso letteralmente da tutti i media. Risulta quindi difficile non trovare qualche trasmissione, rivista o social che non abbia una rubrica totalmente dedicata a quest’argomento di grande interesse. Però oltre allo studio di questa materia, esistono tantissime altre branche che sono molto interessanti esplorare e che risultano meno popolari. Ad esempio ci sono i tarocchi, i ching e lo Human design. Ma non finisce qui, dato che ci sono delle persone che studiano anche il significato celato dietro a dei simboli che vediamo quotidianamente, ovvero i numeri. Per accontentare la curiosità di molti oggi spieghiamo come scoprire il significato dell’anno in cui si è nati e del proprio destino grazie a qualche somma elementare. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Come effettuare con semplicità questo genere di operazione

Vediamo dunque come comprendere con un breve calcolo giocoso il significato dietro alla nostra data di nascita. Prima di tutto bisogna fare una somma dei singoli numeri che compongono il giorno, il mese e infine l’anno. Quindi se un individuo è nato il 14 agosto del 1995 dovrà eseguire la seguente addizione:

1+4 (le cifre di cui è composto il giorno) +8 (il numero attribuito al mese) +1+9+9+5 (l’anno per esteso) =37

A questo punto è necessario prendere i due numeri di cui è composto il risultato e sommarli, a meno che non si verifichino i seguenti tre casi, ovvero quello dei numeri maestri. Questi sono l’11, il 22 e il 33 che sono considerati a sé stanti. Invece nel questo caso appena menzionato, si otterrà il numero 10 che andrà poi ulteriormente ridotto a 1. Questo quindi determinerà la nostra vita.

Come scoprire il significato del proprio anno di nascita usando la numerologia

Vediamo però in breve i significati:

l’1 rappresenta una persona votata all’indipendenza;

il 2 una portata alla connessione e all’accumulo;

il 3 un individuo che vive di connessioni sociali;

il 4 una persona ligia al dovere e rigida;

il 5 è un edonista a cui piace divertirsi;

il 6 ha tendenze di leadership;

il 7 ha doti spirituali e a volte anche medianiche;

l’8 è nato per stare al comando e per il potere;

il 9 rappresenta una personalità bloccata.

l’11 ha dalla sua parte un carisma fuori dal comune;

Il 22 ha il potenziale di costruire i propri sogni;

Il 33 invece ha un’indole filantropica.

