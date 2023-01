Come scegliere il materasso perfetto per le tue esigenze e quali sono i materassi top

Materassi a molle, in lattice, ortopedici, memory foam, ad aria o ad acqua riempiono le offerte delle varie aziende produttrici. Per chi deve scegliere un nuovo materasso diventa un’impresa orientarsi.

Ecco una guida semplice e chiara che ti aiuterà a capire cosa cercare per avere un buon riposo e più energia al risveglio. È molto importante dormire bene per affrontare le giornate nel migliore dei modi. Non badare solo al risparmio ma soprattutto alla qualità di ciò che compri per il tuo letto.

Come scegliere il materasso perfetto, dormire bene e in salute

Inizia con il valutare se si tratta di un materasso che ospiterà solo te o anche il tuo partner. Se siete in due a condividere il letto, dovrete considerare la corporatura di entrambi. La seconda valutazione da fare è la posizione che adottate durante il sonno e qual è la durezza che preferite.

Non è utile scegliere un materasso troppo rigido se preferisci un comfort medio e morbido. Talvolta il sonno è disturbato da dolori articolari o muscolari determinati proprio dalla durezza eccessiva o scarsa del nostro materasso. Ci vuole il giusto sostegno per il corpo in base alla tua persona. Oltre ai dolori le problematiche inerenti la qualità del riposo possono essere anche altre.

Polvere, acari e cervicale

Sappiamo che in camera da letto l’aria deve avere il giusto ricambio per assicurarci un riposo ottimale. Allo stesso modo il materasso deve essere in grado di far circolare aria all’interno evitando che si creino muffe e acari. La tua buona salute è strettamente legata alla qualità del sonno. Allergie, reumatismi, problemi cervicali o circolatori possono essere alleviati scegliendo il materasso ideale.

Anche l’aspetto economico incide notevolmente al momento dell’acquisto. Ci possono essere delle soluzioni meno costose ma certamente non possono garantire gli stessi risultati dei materassi che costano anche più di 1.900 euro per un singolo.

Un buon compromesso richiede una spesa che si aggira attorno ai duemila euro per un matrimoniale. Con questa cifra è possibile portare a casa un materasso che garantisca un supporto medio ed una buona qualità di materiali.

I materassi top secondo le associazioni di consumatori

Le associazioni a tutela dei consumatori consigliano alcuni materassi per il buon rapporto qualità prezzo. Per sapere come scegliere il materasso perfetto devi porti le domande di cui abbiamo parlato e informarti. Emma Original in memory foam è considerato tra i migliori. È alto 25 centimetri e composto da 3 strati di schiuma che lo rendono semi rigido. Per questo materasso spenderai circa 600 euro. Anche Dorelan Nube è consigliatissimo ed è anche detraibile fiscalmente. Ha 7 zone a portanza differenziata, 4 strati di memory e una fodera traspirante. Il prezzo del matrimoniale è intorno ai 1.600 euro. Mentor Plasmatic MED 3D H26 è anche un’ottima scelta. È traspirante, anti odore e assicura una corretta postura ortopedica. Sostiene fino a 100 kg regalando un ottimo comfort con una spesa che si aggira sui 500 euro.