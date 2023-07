Come sbiancare la gomma ingiallita delle scarpe da ginnastica e pulire le suole interne sporche e puzzolenti dei sandali

Prendersi cura delle proprie calzature significa anche pulirle regolarmente ed eliminare macchie e sporcizia frequentemente. Ecco alcuni semplici rimedi della nonna per pulire sneakers e sandali

Pulire le scarpe regolarmente è importante per essere sempre impeccabili ed in ordine e per evitare il sorgere di cattivi odori insopportabili. Questo riguarda più o meno tutti i tipi di scarpe, ma potrebbe capitare più spesso con quelle da tennis, sandali e infradito. Se non interveniamo in tempo sugli aloni più gialli e le suolette annerite, sarà più complicato riuscirci successivamente. Rischiamo così di dover dire addio alle nostre scarpe preferite e super comode, perché irrecuperabili. Il fastidio è anche di tipo estetico, non è proprio il massimo uscire con scarpe inguardabili e rovinate! Potremmo, quindi, portarle dal calzolaio di fiducia, ma anche intervenire con qualche piccolo segreto della nonna. Alcuni rimedi, infatti, sono ideali per pulire calzature realizzate con materiali meno delicati.

Come sbiancare la gomma ingiallita delle scarpe da ginnastica: al primo posto il famoso rimedio del dentifricio

Ci sarebbe un rimedio per rendere la gomma delle sneakers come nuova, senza macchie ingiallite, ovvero il dentifricio. Un trucchetto noto a molti e quindi largamente diffuso, perché il procedimento è parecchio semplice. Recuperiamo un vecchio spazzolino da denti, con cui strofinare il dentifricio direttamente sulla gomma. Ripetiamo l’operazione fino ad arrivare al bianco ottimale, poi con un panno in microfibra umido eliminiamo le tracce. Il sapone di Marsiglia è anche un ottimo alleato, basterà strofinarlo con un panno umido sulla parte ingiallita e poi sciacquare con acqua tiepida. Lascerà un buonissimo profumo ed otterremo un risultato straordinario grazie al sapone, ecco come sbiancare la gomma ingiallita delle scarpe da ginnastica. Nella lista degli ingredienti sbiancanti non manca il jolly della casa, il bicarbonato. Possiamo mescolarne 50 gr con 110 ml d’aceto per creare una sorta di schiuma da passare sulla gomma. È importante lasciare agire la miscela circa 30 minuti, prima di rimuoverla con dell’acqua. In alternativa all’aceto potremo usare il succo di un limone, in aggiunta a 2 cucchiai di bicarbonato servirà a sbiancare.

Solette profumate e splendenti

Proprio quest’ultimo mix, limone e bicarbonato sarebbe adatto ad eliminare il nero e la sporcizia dalle scarpe aperte estive. La soletta interna, infatti, tende ad annerirsi e puzzare, a causa di sudore e polvere. Quando il materiale non è particolarmente delicato, potremo stendere la miscela e lasciarla agire per 15 minuti. Poi con un panno umido togliamo i residui. Quando lo sporco è ostinato, in alcuni casi, potremmo impiegare l’alcol denaturato. Imbeviamone un po’ nella bambagia e strofiniamo sulla suoletta, eliminerà anche la terra. Un altro rimedio della nonna consiste nel miscelare all’interno di uno spruzzino: acqua, poche gocce di detersivo per piatti e di olio essenziale. Spruzziamo sulla parte sporca e poi rimuoviamo con un panno umido e indossiamo le scarpe solo quando saranno perfettamente asciutte. Oltre al borotalco, per profumare dei sandali, distribuiamo sulla superfice un paio di gocce dell’olio essenziale preferito.