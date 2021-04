Può capitare molto spesso che si sottovaluti l’importanza dell’ambiente domestico che ci circonda sulla nostra salute psico-fisica. Come viene dimostrato da diversi studi sarebbe meglio invece evitare alcuni comuni comportamenti ed errori di arredamento che possono sbilanciare l’armonia della casa. Questo è vero soprattutto quando si parla di zone predisposte al riposo, come ad esempio la camera da letto o un angolo dedicato al relax.

Vediamo allora assieme come sbarazzarsi dello stress evitando questi 3 banali errori che tutti facciamo.

Il disordine esteriore genera disordine interiore

Partiamo da un concetto davvero molto semplice e banale: circondarci da un ambiente caotico e disordinato può creare forti sensazioni di stress e nervosismo. Dovremmo allora evitare troppi oggetti tenuti alla rinfusa e vestiti mal riposti: questo proprio perché non fanno altro che sbilanciare quell’armonia necessaria in almeno certi specifici angoli della casa.

Sarebbe Invece preferibile mantenere ordine e armonia sulla quantità e disposizione di tali oggetti, così da favorire il riposo del corpo e della mente.

Il primo obiettivo del mattino

Allo stesso modo anche vedere, nella propria camera, il letto sempre disfatto può creare nervosismo e contribuire a rendere una giornata stressante e difficile.

Dovremmo invece abituarci a rifare il letto ogni mattina come primo compito della giornata. In questo modo non solo avremo evitato l’antipatico effetto che crea vedere un letto in disordine, ma avremo anche portato a termine un obiettivo. Fatto che, sebbene apparentemente piccolo e semplice, ci permetterà di iniziare la giornata più attivi e propositivi. Consapevoli di aver già portato a termine un obbiettivo.

Troppi vestiti possono diventare un problema

Per finire sarebbe meglio anche fare attenzione a non accumulare troppi vestiti. Sebbene sia importante non stiamo parlando solo di non accumulare troppi indumenti su sedie e angoli della stanza, ma anche di troppi vestiti nell’armadio.

Come tutti sappiamo “il troppo stroppia”, infatti stipare cassetti e guardaroba con troppi indumenti potrebbe portarci a sentirci sovraccarichi interiormente. Evitiamo allora questo problema effettuando regolarmente il cambio di stagione o, nei casi più estremi, donando e sbarazzandoci dei capi in eccesso. Seguendo questi consigli avremo allora imparato come sbarazzarsi dello stress evitando questi 3 banali errori che tutti facciamo.

