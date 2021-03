Senza ombra di dubbio al giorno d’oggi siamo costantemente sottoposti a stress e ansie costanti. Ecco perché è sempre più importante riuscire a trovare un angolo dove potersi rilassare e concentrare per ricaricare le energie usate durante la giornata.

La tecnica infallibile per combattere lo stress e l’ansia è infatti dedicare un angolo della casa solo al relax e alla tranquillità. Vediamo allora perché non soffriremo mai più stress e ansia grazie a questi semplici trucchi per arredare la casa.

Un angolo di paradiso

Per prima cosa quando si deve scegliere un angolo della casa da dedicare al relax dobbiamo ricordare che non è necessario molto spazio. Anzi, sarebbe preferibile riutilizzare uno di quegli angoli piccoli e inutilizzati della casa, come la soffitta, un sottoscala o di fronte a una bella finestra.

In questa piccolo rifugio accogliente dovremo poi scegliere dove sederci. Che sia un pouf, una poltrona o anche solo un paio di cuscini, l’unica necessità è quella di creare un punto confortevole e comodo.

Oggetti semplici e feng shui

Dobbiamo poi arredare con oggetti semplici e che ci trasmettano una sensazione di pace e tranquillità Qualche pianta, delle pile di libri o anche una foto dei propri cari sono tutte degli ottimi esempi.

Un importante concetto, poi, da tenere a mente è che non c’è necessariamente bisogno di spendere soldi: seguendo le regole del feng shui, non avremo bisogno di affollare lo spazio con centinaia di oggetti. Basterà sistemare in armonia quelli che già abbiamo dentro casa.

Un nirvana per i sensi

Per finire, uno spazio dedicato al relax che si rispetti deve risultare gradevole a tutti e cinque i sensi: possiamo quindi allietare il senso della vista con qualche piccola opera d’arte, l’udito con un po’ di musica e l’olfatto grazie a dell’incenso profumato.

Per quanto riguarda il tatto invece basterà usare un tappeto in tessuto morbido e piacevole sul quale stare scalzi. Mentre per il senso del gusto non è una cattiva idea preparare qualche frutto fresco da tenere vicino, gradevole anche come decorazione.

Seguendo allora questi escamotage non soffriremo mai più stress e ansia grazie a questi semplici trucchi per arredare la casa.

