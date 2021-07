In questo periodo gli insetti stanno letteralmente infestando i nostri spazi verdi provocandoci parecchi fastidi. Questo inconveniente, infatti, può letteralmente guastare qualsiasi genere di attività all’aperto. Ad esempio può rovinarci una cena fra amici o interrompere le nostre ore di siesta passate sulla sdraio.

Per questo motivo oggi spieghiamo come evitare queste incresciose situazioni. Infatti ecco subito spiegato come sbarazzarsi definitivamente dei moscerini delle piante con questo decotto a costo zero. Andiamo insieme alla scoperta di questo rimedio semplice e fai-da-te.

Come sbarazzarsi definitivamente dei moscerini delle piante con questo decotto a costo zero

Molte volte quando gli afidi, o altri fastidiosi animaletti, prendono d’assalto il nostro giardino, o il nostro orto, corriamo ai ripari nel modo sbagliato. Spesso per eliminare in fretta questi insetti ci affidiamo infatti a prodotti chimici. Questi sicuramente sono efficaci, ma recano anche danno alla nostra salute e a quella delle nostre piante se utilizzati in maniera errata.

Inoltre propendere per soluzioni “casalinghe” può aiutarci a risparmiare qualche soldo in più. Per questo motivo oggi chiediamo consiglio a Madre Natura per risolvere il problema in modo più sano ed ecologico grazie a degli elementi che abbiamo in casa.

Come procedere per preparare questo rimedio

Per preparare questo spray bastano pochi ingredienti. Il primo è la polvere di peperoncino, da utilizzare nella misura di un cucchiaino. Ci raccomandiamo di usare questa spezia con cautela, evitando il contatto con gli occhi e con le mucose. L’ideale sarebbe maneggiarla con dei guanti di lattice.

In seguito basterà prendere una saponetta di Marsiglia e 500 ml di acqua. Grattugiare il sapone e raccoglierne la polvere. Anche qui la quantità consigliata è di un cucchiaino.

Amalgamare tutti e tre gli elementi e inserirli all’interno di uno spruzzino. A questo punto basterà usarlo sulle foglie e sul terreno nei punti più infestati. È preferibile compiere questa operazione nelle ore serali.

Approfondimento

