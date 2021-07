Uno dei problemi più comuni tra le donne di tutto il Mondo è la ritenzione idrica e la cellulite che essa causa. Si tratta di un problema diffusissimo, ma anche facile da trattare, se sappiamo come farlo. Per vedere un effettivo miglioramento, è necessario svolgere una costante attività fisica mirata e seguire un’alimentazione adatta. Un altro trucco molto efficace consiste nell’usare questo indumento che agisce drenando in maniera meccanica con risultati sorprendenti.

Oggi, però, vedremo perché non lo sapevamo, ma dire addio a cellulite e ritenzione idrica ora si può.

Una tisana efficace e buona

Per agire sulla cellulite in modo mirato, occorre drenare con cibi e bevande adatte. È ottima cosa consumare ananas e altra frutta ricca di acqua per un effetto diuretico, ma possiamo aiutare questa azione con delle tisane specifiche. I principi attivi di queste bevande funzionano specificamente per ridurre la cellulite e per snellire le nostre gambe.

Se vogliamo una di queste super tisane, possiamo andare in erboristeria e farci fare una tisana apposta per noi, assemblando alcuni ingredienti specifici.

Non lo sapevamo, ma dire addio a cellulite e ritenzione idrica ora si può

Un ingrediente che non può mai mancare nelle nostre tisane drenanti è la bardana, una pianta depurativa che depura l’organismo e favorisce la diuresi. Oltre a questo è ricca di minerali ed è quindi perfetta per reintegrare i sali persi con la sudorazione in questo periodo estivo.

Altro vegetale perfetto è il carciofo, dalla cui radice si ottiene una polvere amara che facilita la digestione e ha molte doti erboristiche. Altre spezie che non possono mancare sono l’anice stellato, il finocchio e la liquirizia. Questi sapori deliziosi hanno, per molte persone, un’azione digestiva, che stimola la produzione dei succhi gastrici in maniera naturale.

Ora che conosciamo queste erbe possiamo miscelarle a piacere e poi fare un infuso che berremo durante tutta la giornata. L’azione drenante della tisana è strabiliante, basterà vedere come la nostra cellulite diminuirà a vista d’occhio, provare per credere.