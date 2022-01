Ogni anno durante le feste natalizie è tradizione mangiare panettoni e pandori, specialmente in compagnia di amici o in famiglia. Succede, però, per quanto ci si possa ingozzare, di ritrovarsi con una quantità spropositata di confezioni tra quelli acquistati ed altri ricevuti in dono. Ed è così che questi dolci ci accompagnano a colazione o a merenda ben oltre le festività, e questo di certo non dispiace.

Esiste, tuttavia, un aspetto negativo e purtroppo spesso inevitabile: la moltitudine di cartone e buste di plastica che rimangono da cestinare. Un inconveniente che però, con un po’ di estro, è possibile trasformare in opportunità. Ecco, infatti, come riutilizzare in modo fantasioso e originale le scatole di pandoro o panettone grazie al riciclo creativo. Proprio così! Invece che gettare ciò che rimane nella differenziata, si può decidere di donare una seconda vita a materiali che, grazie a pochi altri utensili, possono diventare qualcosa di utile e divertente.

Si sa che subito dopo la Befana gli scaffali dei supermercati, al posto di pandori e panettoni, in men che non si dica fanno posto a ghirlande, costumi di Carnevale e coriandoli. Questo per ricordarci che il prossimo evento è ormai alle porte. E che la corsa agli acquisti per accaparrarsi la maschera più bella ed originale è già cominciata. Ed è qui che entrano in gioco le scatole in questione: quale occasione migliore per realizzare, grazie alla tecnica della carta pesta, maschere con vari soggetti per sé stessi o per i propri figli?

Occorrente e procedimento

Ciò che serve sono scatole di pandoro o panettone, carta assorbente o carta igienica, colla vinilica, acqua, pennelli, colori acrilici, cartoncini colorati lisci e ondulati, fermacampioni.

Per prima cosa, con l’aiuto di una mascherina che faccia da modello, ritagliare gli occhi dalla scatola. Successivamente, per irrobustire il cartone rivestire il tutto di carta pesta. Il procedimento è semplice: mescolare colla e acqua in parti uguali e, proseguendo pezzo per pezzo, applicare la mistura sulla scatola e poi ricoprirla con pezzetti di carta assorbente, il tutto pressando per bene con l’aiuto di un pennello. Terminato il primo strato, eseguirne degli altri finché la maschera non sarà robusta a sufficienza. Lasciare asciugare almeno per 2 giorni in un luogo caldo e asciutto.

La maschera è ora pronta per essere dipinta a piacimento con i colori acrilici. È consigliabile non diluirli in acqua: in questo modo anche il colore sarà maggiormente intenso. Una volta asciutto è possibile inserire decorazioni come bottoni, paillettes o piume ed applicare, con l’aiuto dei fermacampioni, particolari ritagliati da cartoncini colorati come orecchie, musetti o becchi in base al soggetto scelto.

A questo punto la maschera è pronta per essere indossata e dare inizio ai giochi in compagnia dei propri figli, nell’attesa che arrivi il Carnevale.

