La risposta viene ventilata dalla CNN. L’emittente televisiva statunitense lo fa ritornando proprio sul suolo italiano, da tempo nel mirino per il “progetto case a 1euro” . E l’occasione viene fornita proprio puntando l’occhio di bue sulla punta estrema del Bel Paese a ridosso del lockdown. Vediamo quindi come ristrutturare a prezzi stracciati ai tempi del coronavirus.

I cronisti a stelle e strisce, con un un nuovo servizio, sono tornati sul luogo dove si erge una delle fortezze più mozzafiato. Ci si riferisce al “Castello Incantato” di Mussomeli. E’ infatti proprio in questo comune siciliano che alcuni cittadini statunitensi hanno deciso d’investire. C’è chi, come un artista di Miami raggiunto dalle telecamere, ha addirittura fatto più di un investimento immobiliare.

Come ristrutturare a prezzi stracciati ai tempi del coronavirus

Ma proprio quando i lavori di ristrutturazione, erano più o meno al via, è avvenuto l’impensabile. Così i neo proprietari di stanza in Italia, sono stati costretti all’isolamento forzato, lontani da casa, e alla permanenza in loco. E da lì c’è stato chi ha fatto di necessità, virtù. Complice la ferramenta di paese, rimasta ancora aperta, un artista di Miami, con un andirivieni incessante casa-ferramenta, si è messo giù e ha dato seguito ai lavori rimasti sospesi, con i costi di materiale e manodopera ridotti all’osso.

Dalla ristrutturazione a successivi acquisti

L’odissea del rientro non sembra però ancora terminata. Quindi tra prenotazioni di volo per gli States che continuano a saltare, c’è pure chi pensa di acquistare altri edifici abbandonati in zona. Un investimento davvero di lungo termine.

Le feste pasquali hanno infatti fatto uscire allo scoperto la gente del posto che, in alcuni casi, ha letteralmente subissato di pietanze locali i cittadini d’oltreoceano. Un’accoglienza che deve aver fatto presa, tanto che c’è stato qualcuno che dell’Italia ha detto “Sembra di essere in un altro mondo. Negli Stati Uniti non si capisce”. Quando si dicono i rapporti di buon vicinato!

Ristrutturare nelle zone protette

Un altro sito italiano d’interesse per chi intende investire in Italia, a prezzi stracciati, è Fabbriche di Vergemoli in Toscana. Un gruppo di frazioni sparse nella foresta protetta delle Alpi Apuane, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Qui a rimanere bloccato è stato un uomo d’affari brasiliano impegnato in un tour di supervisione di una casa colonica da un euro. La fattoria a tre piani in stato di abbandono, ha come annessi una cantina di castagni e vecchie botti di vino dimenticate, il tutto “all inclusive”. Una ristrutturazione che si accompagna anche alla valutazione di acquisto di un’intera area abbandonata.

Insomma un circuito immobiliare che, col tempo, si autoalimenta.