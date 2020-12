Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale che sta arrivando sarà indubbiamente diverso rispetto a quelli passati, non ci saranno cenoni né pranzi con decine di persone riunite. Sicuramente, si tratterà di un Natale più sobrio ma non per questo non si potrà festeggiare in famiglia con cene o pranzi. Andare al supermercato e fare il pieno di prodotti sarà, quindi, quasi un obbligo.

Ma come risparmiare facendo la spesa? Ecco come risparmiare sulla spesa di Natale prestando attenzione agli stratagemmi messi in atto dai supermercati per fare spendere di più.

Conoscere le tecniche di vendita messe in atto dai supermercati e dai centri commerciali sarà utile tutto l’anno.

Le tecniche di vendita messe in atto dai supermercati sono molte, spesso sono legate a filo diretto con degli studi sulla mente umana.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una sorta di inganno della mente atta a fare spendere più denaro possibile. Ecco come la mente viene ingannata dalle tecniche di vendita utilizzate dal supermercato.

Il pane

La prossima volta che si entrerà al supermercato si dovrà prestare attenzione al reparto del pane, non è un caso che sia posizionato all’ingresso.

Il motivo è semplice, il profumo del pane stimolerà l’appetito nel cliente e questo lo porterà a spendere più denaro in acquisti non ragionati. Per questo si consiglia di fare la spesa a stomaco pieno.

Scaffali e prodotti

Il posizionamento dei prodotti sullo scaffale incide tantissimo sulla mente del consumatore.

Se si nota, spesso, ad altezza occhi vengono posizionati i prodotti che hanno un prezzo più elevato. Per trovare i prodotti con prezzi inferiori bisognerà guardare in basso o in alto. Questo porterà il cliente di fretta o con problemi di mobilità ad afferrare ciò che trova ad altezza occhi senza badare al prezzo.

I bambini

I bambini al supermercato potrebbero essere dei veri nemici del portafoglio. All’interno del supermercato, ci sono alcuni prodotti che vengono posizionati nella parte bassa degli scaffali proprio per attirare l’attenzione dei bambini.

Si pensi alle caramelle, ai dolciumi o ai giocattoli che, una volta adocchiati, porteranno i bambini a una lotta con il genitore contrario all’acquisto.

La musica

Un’altra cosa, a cui bisognerebbe sempre prestare attenzione, è la musica utilizzata all’interno del supermercato. Nei momenti di calma, quando poca gente si sta aggirando tra le corsie, la musica sarà tranquilla e rilassante mentre in caso contrario diverrà più concitata.

Come funziona questa tecnica? La musica rilassante indurrà il consumatore a rimanere più a lungo nel supermercato. Quella ad alto volume, invece, lo porterà a velocizzare gli acquisti, anche prestando meno attenzione ai prezzi.

Il sale

I prodotti di prima necessità, come il sale, sono sempre posizionati in posti difficili da trovare. Basti pensare a quanto ci vuole per trovare il sale sempre posizionato nel punto più basso dello scaffale più remoto del supermercato.

Il cliente, entrato per acquistare sale o farina, dovrà girare tutto il supermercato per riuscire a trovare quello che cerca. Questo aumenterà la sua permanenza nel supermercato e lo indurrà a spendere più denaro.

Ecco alcuni degli stratagemmi messi in atto dai supermercati per fare spendere di più, prestarci attenzione potrà aiutare a spendere di meno durante la spesa.