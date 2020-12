Piazza Affari mostra debolezza mentre tutti gli altri mercati sono positivi. Cosa dire dopo questa ennesima giornata di contrattazione? Al momento la tendenza dei mercati continua a essere rialzista e continuiamo a non ravvisare pericoli. La giornata odierna ci appare come interlocutoria in attesa del meeting della BCE di domani. Dalla giornata di domani comunque non attendiamo sviluppi in negativo e quindi particolari preoccupazioni. Come al solito non daremo mai nulla per scontato e per questo motivo ora andremo a definire i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione e seguire da vicino gli eventuali sviluppi delle quotazioni.

Alle 17:22 del 9 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.335

Eurostoxx Future

3.528

Ftse Mib Future

21.970

S&P 500

3.694.

Cosa farebbe cambiare la tendenza in atto e farebbe iniziare un ritracciamento? Quali sono i livelli che se rotti al ribasso potrebbero far iniziare a considerare un cambio di strategia?

La previsione annuale proietta da quattro settimane un ribasso

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Continuiamo a segnalare che nelle ultime settimane i grafici vanno in direzione opposta alla nostra previsione mentre nei mesi precedenti si era ravvisata una correlazione molto alta superiore all’80%.

La tendenza dei mercati continua a essere rialzista. I livelli da monitorare per i prossimi giorni

Dax Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera del 10 dicembre inferiore a 13.154. Ribasso di diversi punti percentuali solo con una chiusura dell’11 dicembre inferiore a 13.177.

Eurostoxx Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera del 10 dicembre inferiore a 3.495. Ribasso di diversi punti percentuali solo con una chiusura dell’11 dicembre inferiore a 3.474.

Ftse Mib Future

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera del 10 dicembre inferiore a 21.890. Ribasso di diversi punti percentuali solo con una chiusura dell’11 dicembre inferiore a 21.690.

S&P 500

Inizio di un ritracciamento con una chiusura giornaliera del 10 dicembre inferiore a 3.678. Ribasso di diversi punti percentuali solo con una chiusura dell’11 dicembre inferiore a 3.594.

Abbiamo appena indicato i dati da seguire. Non c’è da fare altro che accodarsi agli eventi.

Come al solito si procederà per step.