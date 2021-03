Immaginiamo l’auto che si blocca nel bel mezzo di un temporale e non riparte, i figli a bordo e la carta di credito già utilizzata per altre spese. Scongiuri a parte, le soluzioni sono: trovare un buon samaritano che presti aiuto oppure chiamare un costosissimo carro attrezzi.

Tralasciando le scarse probabilità di trovare un aiuto gratuito la soluzione più probabile è quella del carro attrezzi. È un evento raro? Molti stanno pensando che è già successo. Come risparmiare se si resta a piedi con l’auto?

Prevenire è meglio che curare

Essere previdenti non basta mai e in questo caso vige il detto “chi più spende meno spende”. La polizza assistenza stradale è una copertura aggiuntiva offerta dalla maggioranza delle compagnie sottoscrivibile insieme alla Rc auto. Interviene in caso di guasto, incidente, incendio e furto totale o parziale.

L’assicurato, contattando una centrale operativa, può richiedere l’invio di personale qualificato presso il luogo dell’assistenza. Tale personale sarà dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per riparare in loco l’auto o per trasportarla altrove.

La centrale operativa può organizzare il pernottamento dell’assicurato e dei suoi familiari in attesa della riparazione del veicolo. In alternativa provvede al noleggio di una autovettura sostitutiva per un numero di giorni variabili in base alla garanzia stessa.

Spesso la garanzia assistenza stradale è unita ad un dispositivo satellitare che permette la localizzazione dell’assicurato. Il dispositivo consente di lanciare l’allarme in automatico in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.

Il servizio della centrale operativa è attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Alcune garanzie consentono la validità del servizio anche all’estero.

I costi del servizio

Abbiamo visto come risparmiare se si resta a piedi con l’auto, sottoscrivendo una polizza assistenza stradale.



Il costo di questa garanzia aggiuntiva è in media tra 20 e 40 euro annui in base alle caratteristiche stesse della copertura richiesta. Pochi euro garantiscono un risparmio potenziale rilevante.