In molti associano le cure odontoiatriche a un grande dispendio di denaro e, per questo motivo, ci rinunciano in partenza. Niente di più sbagliato.

Come risparmiare moltissimi soldi dal dentista grazie a questi semplici consigli

È vero che le spese del dentista sono quasi completamente a carico del paziente ma esistono alcuni trucchi che aiuteranno a risparmiare.

Innanzitutto, bisognerebbe acquisire la consapevolezza che l’igiene orale è fondamentale per garantire benessere a tutto il corpo.

Mai trascurare la bocca

Per molti il dentista è una spesa imprevista. Ebbene, per risparmiare davvero non bisognerebbe mai ricorrere al dentista quando si comincia ad avere male.

Dimenticarsi di avere dei denti quando tutto va bene è il primo modo per arrivare ad affrontare delle spese gravose in futuro.

L’esempio più banale è quello delle carie, una carie presa in tempo potrà essere curata velocemente e con poca spesa. In caso contrario, invece, si potrebbe arrivare a devitalizzazione e addirittura alla rimozione del dente, con le spese che questi interventi porteranno con sé.

Infatti, a seguito di rimozione si consiglia di ricorrere alla sostituzione del dente con un impianto. Questo per evitare ulteriori problemi di occlusione dentale errata.

Ovviamente, l’impianto avrà un costo maggiore rispetto alla semplice otturazione.

Per questo motivo si consigliano un paio di controlli all’anno per risparmiare moltissimi soldi dal dentista.

Lavare i denti

Il risparmio dal dentista comincia a casa. Lavandosi i denti accuratamente dopo ogni pasto si riuscirà a limitare l’insorgenza di carie. Oltre al lavaggio tradizionale con spazzolino classico o elettrico si consiglia di utilizzare anche il filo interdentale.

Il filo interdentale, infatti, sarà perfetto per rimuovere egregiamente i residui di cibo tra i denti, cosa che il semplice spazzolino non riesce a fare.

Alimentazione

Anche l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel risparmio dal dentista. Infatti, per allontanare il pericolo di carie bisognerebbe limitare l’assunzione di alimenti ricchi di zuccheri.

Questo anche per quanto riguarda le bevande zuccherate, prima di andare a dormire o durante la giornata.

In modo particolare quando non si ha la possibilità di lavare i denti.

Bambini

Quello che si è detto sopra vale anche per i bambini, anche se con denti non definitivi. È necessario che i bambini vengano portati dal dentista fin da piccoli per regolari controlli.

Devono abituarsi al fatto che andare dal dentista dovrebbe essere la regola, più che un’emergenza.

Fattura

Dopo aver ricevuto delle cure odontoiatriche ci si deve fare rilasciare la fattura. Grazie a questa sarà possibile detrarre dalle tasse una parte della spesa che si è effettuata.

Inserendo tali spese nel modello 730 si otterrà un rimborso del 19% della spesa.

Grazie a questi semplici consigli sarà possibile risparmiare moltissimi soldi dal dentista.

In ogni caso, si consiglia di non trascurare la propria salute. È meglio cercare di risparmiare su oggetti non davvero necessari prima di fare economia su una questione importante come le cure odontoiatriche.