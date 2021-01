I broccoli sono un ingrediente davvero salutare. Non solo sono ricchi di fibre, vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti. Ma hanno anche benefici per il cuore: uno studio dimostra, infatti, che consumarli riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Sono inoltre un’ottima fonte di vitamina K, un nutriente spesso ignorato che allunga la vita.

Troppo di frequente, tuttavia, si buttano via i gambi e le foglie dei broccoli. Si tratta non solo di uno spreco di soldi. Ma anche di sostanze preziose: gli scarti dei broccoli sono ricchi di fibre e betacarotene. Dei broccoli non si butta via niente, ecco come sfruttarli per risparmiare.

Croccanti chips con le foglie dei broccoli

Le foglie dei broccoli sono commestibili, e possono diventare deliziose. Il trucchetto è sfruttarle per preparare delle chips.

Non solo saranno croccantissime, ma anche più salutari rispetto alle patatine confezionate. Se non si hanno a disposizione abbastanza foglie di broccoli, si possono utilizzare anche quelle del cavolo nero.

Ecco come preparare questo sfizioso snack:

a) lavare con cura le foglie e asciugarle su un panno o con della carta assorbente;

b) tagliarle o spezzettarle per ottenere dei quadratini di dimensioni simili;

c) metterle in una ciotola, condirle con abbondante olio e un pizzico di sale;

d) aggiungere pepe, semi di sesamo o altri condimenti a piacere;

e) disporre le foglie su una teglia foderata con carta da forno;

f) cuocere in forno a 200 °C per circa otto minuti, o finché non sono croccanti;

Non resta che gustarle finché sono ancora calde!

Idee sfiziose per preparare i gambi dell’ortaggio

Dei broccoli non si butta via niente, ecco come sfruttarli per risparmiare. La seconda idea è cucinare anche i gambi.

Se l’estremità e la parte più esterna sono troppo legnose, le si possono tagliare o rimuovere con un pelapatate. Per rendere i gambi morbidi e gustosi, occorre bollirli per circa dieci minuti.

Dopodiché, sono perfetti da tagliare a dadini e saltare in padella con uno spicchio d’aglio. Si può anche frullarli con un po’ di parmigiano e olio d’oliva. Si otterrà una cremina sfiziosa per un crostino originale. Insomma, la cucina anti-spreco può essere davvero gustosa!