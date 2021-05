Molti al supermercato comprano diversi tipi di salse per insaporire le patatine oppure per dare un aroma in più alla carne bianca e rossa. Oppure acquistano dei barattoli di miele per dolcificare naturalmente le proprie bevande o i dolci fatti in casa.

Per pigrizia spesso alcuni di noi buttano i packaging senza nemmeno tentare di recuperare il materiale che c’è sul fondo o all’interno. In pochi ci pensano ma c’è una soluzione intelligente ed economica per riutilizzare i fondi dei barattoli di miele o di maionese. Vediamo insieme come fare per consumare del tutto questi due deliziosi alimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il miele residuo

È proprio vero: in pochi ci pensano ma c’è una soluzione intelligente ed economica per riutilizzare i fondi dei barattoli di miele o di maionese. Parliamo del primo caso.

Il rimedio più intelligente, in questo caso, consiste nel prendere il barattolo semivuoto e di scucchiaiare via il più possibile di questo alimento.

Una volta che non si riesce più in questa operazione, versare direttamente un liquido al suo interno, chiudere il coperchio ed agitare energicamente. Lo si può fare, ad esempio, con il latte della prima colazione: in questo modo si formerà anche una dolce schiuma che ci farà pensare di essere al bar.

I fondi di maionese

La maionese, invece, può spesso presentarsi sotto due formati: in barattolo oppure in tubetto. Nel primo caso si può fare, come con il miele, semplicemente aggiungendo una piccola quantità di aceto di vino bianco e un pizzico di sale. In questo modo si potrà ottenere un dressing semplice e veloce da servire sull’insalata.

Invece nella seconda tipologia di formato consigliamo di prendere un paio di forbici da cucina e tagliare il tubetto. In questo modo riusciremo a raccogliere con l’aiuto di un cucchiaino la crema di uova al suo interno senza sprecare nulla.

Approfondimento

L’incredibile metodo a cui nessuno ha mai pensato per dare nuova vita ai fogli di lasagna avanzati