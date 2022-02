La luce blu emanata dagli schermi dei cellulari potrebbe rendere più difficile addormentarsi, come riportato da un comunicato dell’American Academy of Ophthalmology. A supporto di questa tesi ci sarebbero numerose evidenze scientifiche emerse dai più recenti studi.

Come ridurre il rischio di insonnia dovuto alle luci blu? La soluzione più semplice sarebbe evitare di usare il cellulare prima di andare a dormire. Tuttavia, ciò potrebbe non essere possibile per tutti e neanche così necessario. La maggior parte dei dispositivi ha una funzione che permette di limitare la quantità di luci blu emesse dallo schermo dei cellulari.

Come ridurre il rischio di insonnia dovuto alle luci blu dello schermo del cellulare attivando questa semplice funzione

Nei dispositivi iOS prende il nome di Night Shift. Una volta attivata, questa funzione regola automaticamente i colori dello schermo sulle gradazioni più calde. Per farlo, ecco il procedimento da seguire:

trascinare il dito dall’angolo in alto a destra verso il basso, in modo da accedere al Centro di Controllo dell’iPhone;

pigiare per un paio di secondi il pulsante che permette di regolare la Luminosità, contrassegnato dall’icona rappresentante il sole;

attivare la modalità Night Shift cliccando sull’apposito pulsante.

Per poter programmare manualmente gli orari in cui attivare la funzione e la temperatura del colore dello schermo, bisogna invece accedere alle Impostazioni, cliccare su Schermo e Luminosità e su Night Shift.

Su Android, la funzione che consente di limitare l’emanazione di luci blu si chiama di Filtro luci blu. Ecco ciò che bisogna fare per attivarla:

accedere alle Impostazioni del dispositivo e cliccare su Schermo;

attivare la funzione Filtro Luci Blu.

Su alcuni dispositivi Android potrebbe bastare aprire il menù a tendina e cliccare sulla funzione Protezione Occhi.

Come evitare di sforzare troppo gli occhi se si usano molto cellulari e computer?

Il comunicato di cui si è trattato ad inizio della guida sembrerebbe escludere la correlazione tra luci blu e danni agli occhi.

Trascorrere troppo tempo a guardare lo schermo del cellulare o del computer potrebbe però causare secchezza e stanchezza oculare. La ragione sarebbe da rinvenire nella tendenza a non battere gli occhi e a concentrarsi per troppo tempo a guardare un solo punto. La soluzione sarebbe seguire la regola ”20-20-20″ e cioè distogliere ogni 20 minuti lo sguardo dallo schermo del cellulare o del computer e rivolgerlo verso un punto a circa 20 metri di distanza per 20 secondi di tempo.