Capita a volte che delle piante d’appartamento emettano un odore non proprio piacevole. L’olezzo che somiglia a quello del marciume rischia di diffondersi per tutta casa. Soprattutto la nostra pianta ci sta lanciando una richiesta di aiuto perché può presentare i problemi che andremo a spiegare.

Ecco perché le piante d’appartamento a volte hanno un cattivo odore che è un vero campanello d’allarme

Il fertilizzante organico è molto importante. Abbiamo già spiegato come anche una buccia di banana possa diventare un ottimo fertilizzante. Dobbiamo tenere presente che si tratta pur sempre di cibi che si decomporranno. Pertanto meglio mantenere una buona aerazione del terriccio.

Fertilizzante con ammoniaca

Questo tipo di fertilizzante viene utilizzato per le alte percentuali di azoto che è in grado di fornire alla pianta. L’azoto, oltre ad essere essenziale per la fotosintesi, è anche un tonico per la crescita delle piante. Purtroppo però si sviluppa un odore di ammoniaca a volte impercettibile, altre volte più marcato e fastidioso.

Il Terriccio non respira

Una delle cause più frequenti di questo cattivo odore è un terriccio poco ossigenato. Questo substrato troppo compatto soffoca le radici che quindi non riescono ad assorbire acqua e nutrimento. In questi casi il rimedio ottimale è cambiare il terriccio urgentemente. Quest’ultimo potrebbe essere stato eccessivamente bagnato tanto da produrre il marciume radicali. Non è però sempre colpa di un’irrigazione fin troppo solerte, potrebbe essere il terriccio troppo compresso. In questo caso occorre sempre aggiungere dei gusci di noci sminuzzare o dei gusci d’uovo oppure dei sassolini di argilla espansa. Togliamo il vaso e aiutandoci con uno spazzolino da denti, togliamo la terra dalle radici. Lasciamo asciugare la radici all’aria e badiamo che non presentino i segni di marciume radicale (che spiegheremo fra poco). Rinvasiamo con un terriccio ben drenante e areato.

Terriccio con funghi e batteri

Se oltre al forte odore che avvertiamo, notiamo anche delle foglie ingiallite e una tendenza ad appassire, allora la nostra pianta ha bisogno di aiuto. Potrebbe infatti presentare del marciume radicale.

Se il terreno rimane a lungo troppo umido, allora potrebbe sviluppare dei funghi e dei batteri che vanno ad intaccare le radici. Queste ultime iniziano a non riuscire ad assorbire acqua e quindi la parte esterna della pianta inizia ad appassire anche se la innaffiamo costantemente.

In questo caso dovremmo togliere il vaso e disinfettarlo, buttare tutto il terriccio e con delle cesoie tagliare le radici che si presentano molli e melmose. Ricordiamoci di disinfettante le forbici prima di riporle onde evitare che la malattia fungina si diffonda su altre piante. Applichiamo del funghicida sulle radici ancora buone e lasciamo asciugare all’aria. Rinvasiamo con terriccio drenante come detto sopra.

Ecco perché le piante del nostro appartamento potrebbero talvolta avere un cattivo odore.