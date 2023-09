Come riconoscere la vera pelle da quella finta e quanto si spende per una borsa o un divano

La pelle è un materiale ricercato, che rende più belli i nostri accessori. Grazie ai suggerimenti che riportiamo, potremo distinguere facilmente la vera pelle dall’ecopelle o similpelle. Ecco come fare e quanto pagare gli eventuali acquisti.

Nell’acquisto di un oggetto, che sia d’arredo o come accessorio, il materiale incide sull’estetica. Se amiamo la raffinatezza e vogliamo aumentare l’eleganza del look o della casa, possiamo puntare sulla pelle. Ma facciamo attenzione a non cadere in inganno e impariamo come riconoscere la vera pelle da quella finta. Usando i nostri sensi e leggendo le informazioni sull’oggetto in questione, potremo effettivamente orientarci sull’acquisto. Vediamo su cosa concentrarsi e come non farsi fregare.

Come riconoscere la vera pelle da quella finta? Ecco il metodo

Nel momento in cui si è di fronte all’articolo che si vuole compare, è normale chiedersi se sia in vero cuoio. In effetti, spesso ci si imbatte in altri materiali, come l’ecopelle o la similpelle. Ma qual è il sistema per sciogliere ogni dubbio riguardo alla composizione? La risposta è semplice.

Si parte dall’olfatto. Ovvero, dovremo in primis avvicinare le narici alla superficie in questione. L’odore della pelle naturale dovrebbe distinguersi per le venature acri e piuttosto calde. Basti pensare, per l’appunto, all’istante in cui si mette piede in una pelletteria. Al contrario, un tessuto sintetico sprigionerebbe un olezzo simile a quello della benzina o del petrolio.

La seconda parte del controllo prevede di usare il tatto. La pelle naturale è morbida e malleabile. Queste caratteristiche la rendono decisamente duratura e resistente all’utilizzo prolungato. Di contro, materiali somiglianti potrebbero presentarsi più duri e inclini a rovinarsi. In questi casi non sarebbe raro notare segni di sgretolamento sulla stoffa. Infine, occhio a ciò che riporta l’etichetta. La dicitura “vera pelle” incollata o stampata ne certifica la composizione. In altri casi, potrebbe bastare la scritta “100% VP”.

Vediamo quanto costano accessori e complementi d’arredo

Una volta carpiti i consigli per distinguere la vera pelle, cerchiamo ora di capire quanto possano costare gli oggetti di questo tessuto. Facendo una panoramica sulle borse, per esempio, possiamo affermare che non vi è una cifra precisa di riferimento. Molto dipende dai costi di produzione e dalla manodopera impiegata. Tuttavia, un accessorio artigianale di buona fattura potrebbe costare tranquillamente sui 200 o 300 euro.

Un altro elemento ricercato, stavolta in ambito domestico, è il divano. Anche qui le cifre differiscono, anche in base alla tipologia. Spulciando sul web, troviamo 2 posti in vendita sui 500 euro, mentre con una piazza in più il prezzo potrebbe salire di circa 150 euro. Per alcuni modelli angolari, invece, si possono addirittura superare i 2.000 euro.