Come riconoscere api e vespe e distinguerle tra loro. A volte, può capitare di uccidere inavvertitamente un'ape dopo averla confusa con una vespa. Questo accade spesso, dal momento in cui si tende a credere che entrambe pungano indistintamente. In verità, c'è molta meno possibilità che le prime lo facciano. Infatti, quando ciò avviene si ritrovano prive di pungiglione e, quindi, muoiono. Non bisognerebbe uccidere le api, dal momento in cui sono spesso indispensabili per favorire l'impollinazione dei fiori. Quindi, ecco come distinguere le api dalle vespe.

Come riconoscere api e vespe e distinguerle tra loro

Le api

Hanno un corpo tozzo ed una peluria fitta e caratterizzata da una colorazione scura, a tratti dorata. Inoltre, possiedono piccole ”spazzole” sul terzo paio di zampe, utili a raccogliere il polline e a trasportarlo. Inoltre, non pungono se non disturbate e diventano aggressive solamente in virtù della protezione dell’alveare e, quindi, quando vi sono vicine. In più, si nutrono principalmente di polline e nettare e producono miele, cera, propoli e pappa reale.

Le vespe

Sono prive di peluria e il loro corpo è snello e caratterizzato dallo stacco molto sottile tra addome e torace. Il loro colorito è giallo-nero, molto marcato e brillante. Non sono in grado di impollinare e non producono nulla di rilevante. Pertanto, le loro zampe sono prive delle succitate ”spazzole”. Tendono ad essere molto più aggressive delle api e, pertanto, ad attaccare gli uomini anche quando questi non costituiscono un’effettiva minaccia. La loro alimentazione è onnivora. Ciò vuol dire che si nutrono di alimenti di varia natura e, pertanto, non è raro che vengano attirate dalla presenza di cibo. Certamente, vederle ronzare attorno a delle persone intente a consumare un pic-nic in un parco non è affatto una rarità, tutt’altro. Proprio per questo, in tali occasioni, è meglio prestare attenzione, così da evitare di essere punti.